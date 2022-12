Íñigo Onieva prefiere mantenerse al margen de la polémica con Hugo Arévalo

MADRID, 21 (CHANCE)

Días después de trascender el nuevo amor de Tamara Falcó, son muchas las informaciones que han salido a la luz acerca de cuándo comenzaron a conocerse, cómo se enteró Íñigo Onieva... y es que lo último que se ha sabido es que la Marquesa se habría puesto en contacto con su ex para decirle lo que estaba ocurriendo con el joven empresario... pero, ¿qué de cierto hay en esto?

Europa Press ha hablado en exclusiva con Íñigo y lo cierto es que ya no se muestra tan hablado como hace unos días, de hecho, guarda silencio ante las preguntas sobre la supuesta conversación que mantuvo con Tamara en la que ella le confesó que Hugo Arévalo se le había declarado: "No tengo nada que decir, muchas gracias".

El empresario no ha querido aclarar si sigue manteniendo relación con Tamara: "No tengo nada que decir", ni si es él quien está detrás de la campaña de desprestigio a Hugo. Con estas contestaciones, el empresario deja claro que no quiere tener nada que ver con toda la polémica que está habiendo estos días sobre la nueva relación sentimental que tiene su ex.

Hace unos días él mismo nos confesaba que Hugo iba a ser el padrino del hijo que tuviese con Tamara y calificaba de "una pena" que ahora le hubiese dado la puñalada por la espalda al estar saliendo con su expareja. Desde entonces, Íñigo no ha vuelto a hablar públicamente sobre esta polémica y parece que prefiere mantenerse al margen para no verse salpicado de nuevo.