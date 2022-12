Íñigo Onieva, su reacción a la filtración de su encuentro 'secreto' con Tamara Falcó

El empresario, impasible, prefiere no pronunciarse sobre los planes de la marquesa de Griñón y Hugo Arévalo para recibir juntos al 2023 en un destino paradisíaco

MADRID, 22 (CHANCE)

Íñigo Onieva se habría enterado por Tamara Falcó, y no por los medios de comunicación, de su ilusión con Hugo Arévalo. Según se ha filtrado este miércoles, la hija de Isabel Preysler y su exnovio se reunieron durante varias horas el pasado 30 de noviembre, y fue durante ese reencuentro 'secreto' del que nada se ha sabido hasta ahora, cuando le confesó que el empresario - amigo de ambos - se había declarado.

Al parecer, Íñigo le prometió que no contaría nada de este 'cara a cara', y cumplió su palabra hasta que la incipiente relación de la marquesa de Griñón y Hugo se hizo pública, cuando el ingeniero estalló contra el que era su amigo tachándolo de "sucia rata", "nocivo", "trepa" y "acomplejado" por haber cortejado a su exprometida a sus espaldas.

Una información sobre la que Onieva asegura que "como siempre, nada que decir", manteniendo el misterio sobre cómo fue su encuentro de 7 horas a solas con Tamara el pasado 30 de noviembre. Tranquilo, tampoco ha confirmado si, como se ha dicho, está decepcionado con su ex por no haberle dejado claro desde un principio que había pasado página y no había nada que pudiese hacer para recuperarla.

Y es que como ha revelado Antonio Rossi en 'El programa de Ana Rosa', la socialité apuesta fuerte por su relación con Hugo y tanto es así que le ha invitado a unirse a sus planes para esta Navidad y estarían ultimando los detalles de un viaje a la playa - se especula con que podría ser al Caribe - para despedir el año y dar la bienvenida a 2023 juntos.

Una escapada que 'consolidaría' esta especial amistad y sobre la que Íñigo prefiere no pronunciarse, asegurando que en cualquier caso él pasará estas fiestas "bien". "Feliz Navidad a todos" ha deseado.