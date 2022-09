Íñigo Onieva reacciona a las declaraciones de Tamara Falcó sobre su ruptura

MADRID, 28 (CHANCE)

Cinco días después de descubrir la desealtad de Íñigo Onieva y de romper fulminantemente su relación, Tamara Falcó ha sacado fuerzas de flaqueza y, serena, elegante y con una sonrisa, ha reaparecido públicamente y ha roto su silencio sobre el que sin duda es uno de los momentos más difíciles de su vida.

Demostrando su entereza, la marquesa de Griñón ha confesado que todavía está en "estado de shock" por lo sucedido pero que está "contenta" porque todo haya salido ahora: "Si todas estas noticias hubiesen salido estando casada o con familia hubiese sido terrible".

"Yo decidí apostar por mi exnovio, hasta que realmente vi que era verdad. He confiado en él hasta que la evidencia era aplastante" ha admitido, asegurando que "el Íñigo con el que yo me prometí no tiene nada que ver con ese Íñigo" y dejando claro que una segunda oportunidad en su relación es algo "imposible".

¿Cómo se ha tomado el empresario las declaraciones de Tamara? ¿Qué le ha parecido que la que era su prometida haya cerrado completamente la puerta a una hipotética reconciliación?

Tal y como han revelado en 'El programa de Ana Rosa', en un principio Íñigo reaccionó con sorpresa porque no se esperaba que Tamara fuese a romper su silencio tan pronto, pero es el primero que entiende sus palabras porque aunque le fastidien, sabe lo dolida y decepcionada que está con él.

A pesar de que la marquesa de Griñón ha dejado claro que no habrá recociliación, el entorno más cercano de Onieva desliza que él no pierde la esperanza de que le de una segunda oportunidad. Está arrepentido de su actitud y no va a tirar la toalla tan rápido porque confía en recuperar a Tamara dentro de unos meses.