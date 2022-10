Íñigo Onieva rompe su silencio y aclara la historia que hay detrás del anillo de compromiso de Tamara Falcó

MADRID, 25 (CHANCE)

La ruptura de Tamara Falcó e Íñigo Onieva sigue dando mucho que hablar. Después de que ¡Hola! publicase que el empresario no estaría preparado para deshacerse del anillo de compromiso que le regaló a la marquesa de Griñón y, en su afán de recuperar a su exnovia habría encargado a los dueños de la exclusiva joyería Repossi que lo transformasen para hacerlo más grande y más fuerte - como su amor por ella - el diario ABC daba un giro a esta romántica historia de desamor.

Según este periódico, esta joya (valorada en 14.500 euros) no habría sido pagada por Íñigo, sino que se trataría de una pieza prestada por la joyería hasta que llegase el anillo que realmente habría encargado para Tamara. Y de ahí que la devolviese a los responsables de la firma; no para transformarla sino porque no era suya.

Además, ABC apuntaba que a pesar de que el deseo de la hija de Isabel Preysler hubiese sido el de subastar o donar la joya a causas benéficas, se desconocía si Íñigo habría podido anular el encargo a tiempo o, de lo contrario, qué querría hacer con él.

Una información que el ex de Tamara, cansado de estar en el punto de mira, ha desmentido a través de sus abogadas con un comunicado tan contundente como tajante: "No solo es completa y terminantemente falso que el Sr. Onieva no adquiriese el anillo desde un principio, sino que lo cierto es que el coste del anillo encargado por él es más de dos veces superior al precio que refiere el artículo, pues se trataba de una pieza única, mejorada y personalizada".

"Tampoco es cierto que el Sr. Onieva haya entregado el anillo a la joyería en devolución de ese supuesto préstamo, sino que, después de la ruptura del compromiso, ha preferido entregar la versión estádar del anillo, para que la Joyería la custodie, en tanto en cuanto recibe la versión inicialmente encargada, personalizada y mejorada, y que desde su adquisición se encuentra íntegramente abonada" apunta el texto, en el que además de aclarar la verdadera historia que hay detrás del anillo de compromiso de Tamara, se denuncia el "grave atentado contra el Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen" del empresario.