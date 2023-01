Íñigo Onieva tira de humor para evitar las preguntas sobre su relación con Tamara Falcó

MADRID, 13 (CHANCE)

Las declaraciones de Tamara Falcó ayer en 'El Hormiguero' han dado mucho de qué hablar porque se trata de la primera vez que habla en televisión de su reconciliación con Íñigo Onieva. No más que la canción que Shakira le ha dedicado a Piqué y Clara Chía, pero también ha tenido una repercusión porque por fin conocimos más detalles de cómo acabaron con el distanciamiento.

Europa Press ha podido hablar con Íñigo en el día de hoy y lo cierto es que nos encontramos un joven tranquilo, sonriente y hasta con sentido del humor. Le hemos preguntado por todas las cuestiones que siguen estando sin resolver y, para salir del paso, le ha gastado una broma a la prensa.

"La moto no me la roban, seguro" nos decía Íñigo al ver que le estábamos esperando de nuevo. Y es que desde que se conoció su reconciliación con Tamara, todos los días se ha encontrado con los medios de comunicación cuando ponía un pie en la calle... pero ¡atención! el joven no desvela si la fecha de la boda sigue siendo la misma, si el anillo que luce su chica es el que le regaló la primera vez que le pidió matrimonio o si agradece a Julio Iglesias que haya sido él su motivo de reconciliación.

El empresario nos ha dejado claro que no tiene "nada qué decir" al respecto, se ha montado en su moto y se ha marchado luciendo el rostor relajado. Y es que nada tiene que ver la imagen de estos días de Íñigo con la de hace unos meses cuando su nombre resonaba por todos los medios de comunicación debido a su deslealtad.