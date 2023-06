Íñigo Onieva vuelve de su despedida de soltero por Italia y Croacia, estas han sido sus primeras palabras

MADRID, 25 (CHANCE)

En la recta final de uno de los días más importantes de su vida, Íñigo Onieva aterriza en España tras una nueva desepdida de soltero en la que ha visitado dos de las ciudades más turísticas de Europa, Italia y Croacia. Poco hablador con la prensa, en esta ocasión el empresario no pudo confirmar las informaciones de que, finalmente, Enrique Iglesias no acudirá a su boda con Tamara Falcó el próximo 8 de julio: "No lo sé".En cuanto a si las amigas de su futura suegra, como es el caso de Carmen Martínez Bordiú, tampoco asistirán al enlace, Íñigo insistió en que él es desconocedor de esa información: "No tengo nada más que decir, muchas gracias". Cansado de las muchas especulaciones que se están haciendo sobre su futura mujer y sus cambios físicos en los últimos meses, Íñigo fue rotundo: "Muy felices, muchas gracias. Hasta luego. Ya está, ningún comentario más". Sin lugar a dudas esta respuesta deja claro que el futuro marido de la Marquesa de Griñón están cansando de todos los rumores sobre ellos. En las últimas horas se ha comentado que Tamara podría haberse sometido a un tratamiento de fertilidad por lo que habría ganado peso.A la espera de saber si el empresario tendrá alguna despedida de soltero más de la que disfrutar antes de convertirse en marido de Tamara Falcó, esta última escapada ha sido una muestra clara de cómo quiere que sea su nueva vida a partir de ahora, sin fiestas ni excesos.