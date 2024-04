Las inmobiliarias denuncian que el Gobierno no las ha convocado a la reunión de este jueves en Moncloa

Afirman sentirse "marginadas" y piden al Ejecutivo que rectifique y convoque a su patronal Fadei

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (Fadei) ha denunciado la "marginación" a la que han sido sometidas las inmobiliarias al no haber sido convocadas por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la reunión anunciada para mañana, jueves, en la Moncloa, para analizar las políticas de impulso a la vivienda, por lo que ha pedido ser convocada.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá mañana, jueves, a las 10.30 de la mañana con representantes del sector inmobiliario y bancario en la Moncloa para analizar los problemas de la vivienda y las últimas medidas que el Ejecutivo ha aprobado, una reunión a la que asistirá, previsiblemente, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

"Las agencias inmobiliarias somos las grandes olvidadas de esta reunión", ha recalcado el presidente de Fadei, Miguel Ángel Gómez Huecas, quien ha manifestado un "gran malestar" por esta decisión del Ejecutivo.

"Nos parece impecable que se convoque, como se ha hecho, a promotores, constructores, banca, sindicatos o arquitectos, entre otros. No obstante, en un país en el que las operaciones de segunda mano superan las 600.000 unidades y las de obra nueva no llegan a las 100.000, no tiene sentido alguno no contar con las agencias inmobiliarias", ha añadido.

Desde Fadei han demandado al Gobierno que rectifique en las próximas horas y convoque a la patronal "para la reunión de mañana y las futuras que se programen".