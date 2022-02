Un inspector del BCE dice al juez que conocían los problemas de provisiones del Popular antes de la ampliación de 2016

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El inspector del Banco Central Europeo (BCE) Manuel Caro Jiménez ha explicado este jueves al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que el Banco de España era consciente de que el Banco Popular tenía un sistema de provisiones y coberturas que era inferior a la media del mercado antes de la ampliación de capital de 2016.

Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que, en su declaración como testigo ante el magistrado que instruye el caso Popular, Caro ha apuntado que la entidad iba provisionando a medida que contaba con más recursos. Además, el inspector ha señalado que incluso después de la ampliación de capital efectuada en 2012 el banco siguió teniendo pérdidas.

Otras fuentes explican que Caro ha advertido de que el Popular era consciente de la problemática desde aquel entonces y, en lugar de tratar de resolverla, continuaron avanzando sin afrontar un posible ajuste.

En ese punto una de las partes habría preguntado a Caro si el banco no se planteó en ese momento intervenir el Popular, aunque el juez no le habría dejado contestar a esa cuestión al entender que no era procedente.

En su testifical, que se ha extendido por espacio de cuatro horas, Caro también se ha referido al que fuera presidente del Banco Popular Ángel Ron después de que le mostrasen un documento del BCE en el que se aseguraba que el directivo era una persona controvertida.

LAS DUDAS SOBRE LA FIGURA DE ÁNGEL RON

En este punto, el inspector ha reconocido que le generaba sus dudas que al frente del banco estuviera una persona que había llevado a la entidad, en su etapa como consejero delegado, a asumir una "bola de patrimonio inmobiliario" que se acabó volviendo contra el Popular debido a la crisis del ladrillo.

En otro orden de cosas, Caro ha dicho desconocer la materia relativa a Thesan Capital, la sociedad de capital riesgo especializada en la compra de empresas en crisis, y las operaciones en Luxemburgo. Eso sí, el inspector ha reconocido que, en 2005, su compañero Jesús Fernando Martínez Usano --que declara el próximo 3 de marzo ante el juez-- hizo referencia a la citada sociedad, aunque sin entrar al detalle sobre la misma.

Por otro lado, Calama ha abordado a Caro acerca de las tasaciones realizadas por el Banco Popular para indagar en si las mismas se hacían de forma correcta. El inspector ha señalado que su función era comprobar si las mismas se realizaban conforme a la norma y verificaban que se hubieran seguido atendiendo a los criterios establecidos.

OTRO TESTIMONIO CLAVE

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 citó a Caro al considerar que su declaración era clave en tanto que fue jefe del equipo de inspección continuada que supervisó el Banco Popular, entre noviembre de 2013 y el 3 de noviembre de 2014 desde el Banco de España. Posteriormente, una vez que la supervisión de la entidad pasó a ser dirigida por el BCE a partir del 4 de noviembre de 2014, Caro ocupó el cargo de subcoordinador del equipo de inspección continuada.

Tras escuchar su testimonio, el magistrado escuchará el próximo 3 de marzo al ya mencionado Martínez Usano, que habría sido el jefe de equipo en dos misiones que se realizaron desde el BCE, y que tenían como objetivo verificar la correcta clasificación contable y la dotación de provisiones de una muestra de 100 prestatarios reestructurados o refinanciados seleccionados con un criterio determinado así como la correcta clasificación contable una cartera de activos adjudicados en pago de deudas.

Desde su punto de vista "el testimonio del señor Usano resulta especialmente necesario para coadyuvar a dilucidar ciertas cuestiones relacionadas con el objeto de la presente instrucción". "Su equipo examinó una muestra significativa de prestatarios reestructurados/refinanciados con objeto de determinar su correcta clasificación contable y la adecuada dotación de provisiones. También se examinó una cartera relevante de activos adjudicados. Su testimonio podrá aportar datos sobre la política de gobernanza de riesgos del Banco Popular", aseguraba el juez en el auto de citación.