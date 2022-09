Inspectores de Hacienda piden una reforma fiscal en profundidad, frente a "parches de corte electoralista"

Rechazan la coexistencia del nuevo impuesto a grandes fortunas y de patrimonio: Piden un único tributo, permanente y de gestión estatal

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha considera que, tras dos grandes informes de reforma del sistema tributario, España tiene la necesidad de una reforma en profundidad, y "no de parches de corte electoralista".

Tras anunciar este jueves la ministra María Jesús Montero el nuevo paquete de medidas fiscales, los inspectores han señalado que "no es apropiado el uso del sistema fiscal con fines electorales". "Las rebajas o subidas de impuestos se deben realizar en función de las necesidades del gasto público, adaptado a las necesidades del país", han señalado fuentes de la Asociación.

Sobre el nuevo impuesto de solidaridad de grandes fortunas, los inspectores creen que no debería ser un impuesto coexistente con el del patrimonio, sino que debería refundirse en un único tributo, permanente, y con una gestión estatal.

En su opinión, el nuevo impuesto debería evitar reproducir los problemas que tiene el impuesto sobre el patrimonio, y no ser "tan vulnerable a su elusión mediante una sencilla planificación fiscal", que provoca que los que más tienen no paguen, y termine soportándolo un sector de la clase media que no tiene dimensión suficiente para crear una estructura societaria que eluda la tributación.

"Si bien razones de coyuntura económica pueden hacer necesarias adaptaciones de algunas figuras tributarias para rebajar la carga tributaria a personas de bajas rentas y a empresas, nos preocupa también los constantes cambios en la fiscalidad, que generan incertidumbre y alejan a los inversores de nuestro país", han alertado.