Inspectores de Hacienda proponen integrar la recaudación de las administraciones y crear una policía fiscal

Peláez (Inspector y expresidente de la Asociación) avisa de que el sistema tributario está "destrozado" y políticos no están a la altura

La Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE) ha propuesto la integración en un único órgano de la recaudación de toda la Administración tributaria estatal y comunidades, con el liderazgo de la Agencia Tributaria, y ha planteado la creación de una "policía fiscal" con autoridad y mayores competencias en la investigación de delitos fiscales.

"La Administración Tributaria tiene 30 años de existencia y a lo largo de este tiempo tan solo se han realizado retoques estéticos", ha apuntado el presidente de IHE, Ransés Pérez, durante el XXXII Congreso anual de la Asociación que se celebra este año en Granada.

Sobre ello, el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela, Cesar García Novoa, ha planteado algunos problemas en el ámbito de actuación de la Agencia Tributaria: "Es necesario introducir matices en su marco jurídico para mejorar aspectos como independencia y su funcionamiento", ha subrayado.

"EL SISTEMA TRIBUTARIO ESTÁ DESTROZADO"

En la primera mesa del Congreso, titulada 'Propuesta de Reforma de la Administración Tributaria', el Inspector de Hacienda del Estado y expresidente de la Asociación, José María Peláez, ha alertado de que el sistema tributario está "destrozado" y la clase política no está a la altura para remediar la situación.

Así, ha criticado las "cestas de impuestos" lanzadas por el Gobierno, que no dan "estabilidad" a los ciudadanos. "Es difícil saber lo que está vigente o no", ha reconocido. Aunque ha defendido que los inspectores no hacen consideraciones políticas ni opinan sobre la fijación de impuestos, sí ha justificado que intervengan "cuando la cesta de impuestos y las normas provocan una incitación al fraude fiscal".

Ha lamentado, además, el "espectáculo" con el impuesto de Patrimonio y el "pulso" del Gobierno impulsando un tributo temporal para grandes fortunas. Por ello, el inspector plantea fijar límites a las competencias de las comunidades autónomas y pide a las administraciones que se sienten a hablar sobre un sistema tributario que sea "claro".

"NO HAY CULTURA TRIBUTARIA EN ESPAÑA"

De su lado, el profesor de la Universidad Pompeu Fabra, Antonio Durán, ha puesto en foco en cuál es la percepción general de la ciudadanía sobre la Agencia Tributaria. En su opinión, no hay cultura tributaria en el país y esto condiciona "negativísimamente" la percepción de esta Administración entre los ciudadanos.

Durán ha explicado que los países nórdicos tienen perfectamente asimilados la necesidad de pagar impuestos, mientras que, en cambio, en España no sucede de la misma forma, por lo que considera que hay que incrementar la conciencia tributaria y trabajarlo desde los colegios.

También ha planteado que se podrían intensificar las actuaciones de prevención contra el fraude fiscal e impulsar medidas para ayudar a los contribuyentes a comprender el sistema y su finalidad.