Inspectores locales de Hacienda denuncian su exclusión de la propuesta de reforma fiscal de los expertos

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (ANIHPL) ha denunciado que no se tenga en cuenta a las haciendas locales en la propuesta de reforma fiscal recogida en el Libro Blanco.

La reacción llega un día después de que el comité de expertos haya presentado su propuesta de reforma fiscal a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.

La asociación ha expresado que se incurre en un "error" al pretender analizar un conjunto sin "una de las partes". No obstante, para los inspectores de Hacienda locales no supone "ninguna sorpresa", ya que el Gobierno advirtió desde un principio que no se iba a incluir la financiación local en el análisis para la reforma.

Los inspectores locales de Hacienda han reconocido que el volumen económico que representan las haciendas locales es cuantitativamente menor en comparación con los tributos estatales y autonómicos, pero no lo es tanto desde una vertiente cualitativa, "en la medida en que afecta a los ciudadanos y al tejido empresarial de los municipios de España".

LAS HACIENDAS LOCALES "A LOS PIES DE LOS CABALLLOS"

La ANIHPL ha expresado que la propuesta de reforma fiscal sitúa a las haciendas locales "a los pies de los caballos. "Los funcionarios de las entidades locales se verán abocados a la ingrata tarea de exigir a la ciudadanía impuestos que han sido previamente descalificados a nivel público y gubernamental", han añadido.

Los inspectores de la Hacienda Local han reclamado, en consecuencia, que los ayuntamientos y diputaciones sean incluídos en el análisis del sistema tributario ya que, de lo contrario, supondrá "una discriminación".

"Se vuelve a constatar que las haciendas locales son las grandes olvidadas, al seguir con esquemas tributarios no ya del siglo pasado sino de mediados del siglo XIX", han sentenciado.

SORPRESA POR LOS CAMBIOS RELATIVOS AL IAE

Pese a la intención incial de no hacer cambios en los impuestos y tasas locales, el comité de expertos ha propuesto la eliminación del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), después de la correspondiente descalificación.

ANIPHL ha lamentado la "inseguridad jurídica" que suponen este tipo de decisiones "arbitrarias". "Cada intento de reforma de los impuestos locales es insuficiente, tardío y generador de renovadas incertidumbres. Como prueba, la reforma del impuesto de la plusvalía tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de octubre, que tantos problemas ha suscitado y seguirá suscitando tanto para la ciudadanía como para la Administración", han asegurado.