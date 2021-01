Las instalaciones de Vulcano volverán al trabajo con nuevos dueños y el nombre de Astilleros San Enrique

Empezará con 25 a 40 empleados y valorará la "experiencia" de la antigua plantilla, aunque no tiene "obligación" de contratarla

Los nuevos dueños del astillero vigués Vulcano, la sociedad Marina Meridional (del grupo Argos), han tomado posesión este jueves de las instalaciones, tras la firma de la escritura de compraventa, y han avanzado que reiniciarán la actividad "de inmediato", en una nueva etapa, que también supone un nuevo nombre: Astilleros San Enrique.

Así lo han explicado, en declaraciones a los medios, el director general de Marina Meridional, Juan Moreno, y el que será director de Astilleros San Enrique, José María Soriano. Ambos han visitado este jueves las instalaciones de Teis, horas después del acto de firma de la escritura de compraventa en una notaría de la ciudad olívica, y que ha supuesto la rúbrica a una operación de 7,8 millones de euros (de los que parte ya han sido pagados, y el resto se abonarán hasta el 31 de marzo próximo).

Juan Moreno ha señalado que, a partir de este momento, se pondrá en marcha el proceso de análisis de situación de las instalaciones, así como el reinicio de la actividad industrial. "Empezaremos de inmediato, primero con un nivel de actividad bajo y, en paralelo, iremos reacondicionando el astillero y aumentando la productividad", ha señalado.

En la misma línea, ha apuntado que Astilleros San Enrique se reactivará con un pequeño grupo de trabajadores, entre 25 y 40, y que está previsto aumentar la plantilla hasta 200 a medio plazo, e incorporar a más operarios cuando esté a pleno rendimiento. Además, ha precisado, contará con la industria auxiliar local para desarrollar sus proyectos de construcción y reparación naval.

ANTIGUA PLANTILLA Y CONTRATOS

Con respecto a la posibilidad de incorporar a los antiguos trabajadores del astillero, Juan Moreno ha aclarado que no existe esa "obligación" puesto que la antigua Vulcano ha sido liquidada y "no hay masa social", por tanto contratará a la plantilla "libremente". No obstante, ha señalado, los nuevos dueños verán "positivamente" a los antiguos operarios, de los que valorarán su "experiencia" y "conocimiento de las instalaciones".

Aunque no ha precisado qué tipo de barcos se construirán en la grada de Teis, ha señalado que se apostará por buques "con valor añadido" y por "pequeñas series", en lugar de grandes unidades. Al respecto, ha asegurado que Marina Meridional ya ha iniciado su "actividad comercial" de cara a la consecución de contratos, "pero lo primero era tener las instalaciones".

Cuestionado acerca de la concesión administrativa en la que se encuentra el astillero, que corresponde al Puerto de Vigo, Juan Moreno ha precisado que la compra de Vulcano se ha hecho con esa concesión incluida y se ha mostrado "plenamente convencido" de que se podrá mantener e "incluso ampliar".

El Puerto olívico sostiene que, al desaparecer Vulcano, la concesión quedaba extinguida y debía retornar a la Autoridad Portuaria; mientras que los administradores concursales defendieron que debía mantenerse (se acaba en 2027) y formar parte del proceso de liquidación. Aunque la Audiencia Provincial se posicionó a favor de la administración concursal, todavía queda pendiente de dirimirse la cuestión por parte del Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales.

NUEVA ETAPA, NUEVO NOMBRE

El emblemático astillero Vulcano fue fundado por el empresario y político Enrique Lorenzo en 1919, en el barrio vigués de Teis. Tras décadas de esplendor y, posteriormente, pasar por años duros de reconversión naval, la empresa pasó a manos de Fernando Santodomingo, y vivió otra etapa de actividad importante.

Pero la adquisición del astillero Juliana de Gijón en 2006 marcó un punto de inflexión, ya que la atarazana asturiana quebró y lastró económicamente a su matriz viguesa. Entre 2011 y 2012 pasó por un concurso de acreedores, que logró superar; y en 2016 de nuevo se asomó al abismo, aunque consiguió firmar la obra para rematar un ferry de Transmediterránea, que fue su último contrato importante.

En julio de 2019, en el año de su centenario, Vulcano presentó en el juzgado su solicitud de liquidación voluntaria. Más de un año y medio después, la propiedad de las instalaciones ha pasado a manos de Marina Meridional, del grupo Argos (que lidera el empresario vigués, afincado en Madrid, José Alberto Barreras).

Las gradas de Teis se bautizarán como Astilleros San Enrique, en memoria del hermano fallecido de Barreras, Enrique que, curiosamente, se llamaba igual que el fundador de esta histórica empresa de construcción naval.