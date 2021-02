El Instituto Elcano se suma al mayor proyecto de la UE para la prevención de la radicalización violenta

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El Real Instituto Elcano formará parte de la Red de Concienciación sobre la Radicalización (RAN, por sus siglas en inglés), el mayor proyecto de la Comisión Europea destinado a la prevención de la radicalización violenta y que integran profesionales y expertos en la materia.

El proyecto, que se desarrollará entre 2021 y 2024, proporcionará apoyo a la Comisión Europea y a los estados miembros de la UE, mediante conocimiento basado en evidencia, en asuntos de prevención de la radicalización violenta conducente al terrorismo, según ha explicado el 'think-tank' español en un comunicado.

El objetivo, ha precisado, es contribuir a abordar mejor desafíos como la difusión de ideologías extremistas, la polarización en el ámbito sociocomunitario y especialmente local, el tratamiento de los combatientes terroristas extranjeros y sus familias, o la radicalización en prisiones y la rehabilitación de quienes cumplan condena.

La participación del Real Instituto Elcano se enmarca en que es socio principal del consorcio liderado por CIVIPOL, la agencia para la cooperación internacional del Ministerio del Interior francés, del que forman parte quince entidades de nueve estados miembro.

Entre sus integrantes figuran el Royal United Services Institute (RUSI, de Reino Unido); el International Center for Counter Terrorism (ICCT, de Países Bajos); el Instituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI, de Italia); el Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS, de Francia) o el Center for the Study of Democracy (CSD, de Bulgaria).

Carola García-Calvo, investigadora principal en el Programa sobre Radicalización Violenta y Terrorismo Global (PRVTG) del Real Instituto Elcano, ha sido designada colíder funcional para las tareas académicas y de investigación, mientras que Fernando Reinares y Álvaro Vicente, también miembros del citado programa, participarán en el proyecto como expertos en investigación sobre radicalización y prevención de la radicalización.

La RAN fue creada por la Comisión Europea en 2011 y su labor se articula mediante una serie de grupos de trabajo que abordan temas como comunicación y narrativas; jóvenes y educación; rehabilitación; autoridades locales; prisiones; policía y cuerpos de seguridad; víctimas de terrorismo; salud mental; y familias, comunidades y atención social.