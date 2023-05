El Instituto Español de Analistas pide convergencia entre países sobre regulación financiera

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El Instituto Español de Analistas ha instado a las distintas jurisdicciones a que converjan en términos de regulación financiera para no afectar a la competitividad de las entidades, según se desprende de un estudio que han publicado este jueves.

Se trata de una de las conclusiones del informe 'The trend towards financial regulatory fragmentation and how to tackle it', editado por el propio Instituto y del que son autores la directora de Public Policy de Banco Santander, Gloria Hervás; el responsable de Regulación de BBVA, Santiago Fernández de Lis; y el socio responsable de Banca de KPMG, Francisco Uría.

En este sentido, el experto de BBVA ha indicado que la fragmentación en parte es resultado de que los países de origen o destino de las entidades financieras establecen "deliberdamente" barreras pra evitar un posible contagio financiero y fomentar así la estabilidad.

Otro ámbito en el que se produce fragmentación es cuando se da el caso de la extraterritorialiedad, que es cuando la regulación de un país se aplica a nivel consolidado, afectando así a otras jurisdicciones y reduciendo la competitividad de los bancos extranjeros contra los jugadores locales.

"La crisis financiera global ha creado una enorme desconfianza entre los países de origen y destino. Mientras esa desconfianza no se rompa, los países de destino van a intentar seguir imponiendo su regulación por encima de la de origen", ha agregado el resposanble de regulación de BBVA.

De su lado, Hervás ha criticado la peculiaridad que se está dando con la sostenibilidad, donde se ha roto el orden tradicional en el que primero se fija el ámbito regulatorio y después se fijan los criterios supervisores.

Para la experta de Banco Santander, la regulación financiera en materia de sostenibilidad pone en "desventaja competitiva" a las entidades europeas. Además, ha criticado que en ciertas ocasiones haya que medir de varias maneras distintas una misma exposición.

Asimismo, ha puesto en duda la eficacia de que el foco esté puesto en los objetivos de sostenibilidad y no tanto en la transición que hagan las empresas. "Puede ser que no consigamos llegar a él [el objetivo] y por el camino perdamos empresas, riqueza y creación de empleo", ha afirmado la experta de Banco Santander.

Sobre la innovación, Hervás ha valorado que sería deseable que la competitivdad forme parte del proceso del marco regulatorio, mientras que Fernández de Lis ha explicado que el "gran problema" es lograr que la regulación "no mate la innovación".

Sobre los retos a nivel de regulación que plantea la economía digital para el ámbito financiero, el socio de KPMG ha indicado que las economías y los ordenamientos jurídicos "se están moviendo a muy distinta velocidad". Además, ha criticado la lentitud de que se ponga en marcha un marco regulatorio global y ha apostado por que Europa cree uno propio.

"Aunque pensemos que no hemos tomado una decisión, no regular es una enorme decisión, y es una decision que tiene (...) consecuencias gravaes", ha enfatizado Uría.

Respecto al mundo de los criptoactivos, el experto de KPMG ha indicado que no considera que se le haya prestado la atención debida desde el ámbito de la regulación financiera, ya que no se pueden dejar "fenómenos tan relevantes" sin un marco que los cubra.

En cuanto a la irrupción de las Big Techs en la industria financiera, los expertos han enunciado cómo estas nuevas entidades son un riesgo para las consideradas entidades financieras tradicionales, ya que operan en unos marcos que les permiten realizar operaciones fuera del marco de la ley.