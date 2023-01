El Instituto Global del Futuro del Turismo y OMT firman un convenio de colaboración para crear un 'think tank'

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Global Institute for the Future of Tourism (GIFT) ha creado un 'think tank' internacional para analizar los retos y oportunidades del futuro del turismo para el que colaborará con la Organización Mundial del Turismo (OMT).

Ambas entidades colaborarán en las diversas iniciativas del 'think tank' que impulsen el desarrollo del sector y la transformación del turismo, de cara al desarrollo de cumbres regionales e internacionales, según han destacado en un comunicado.

Este 'think tank', en colaboración con algunas de las principales universidades internacionales, realizará investigaciones, publicaciones y creará un repositorio de información. Los estudios buscarán nuevos modelos de gobernanza que potencien las capacidades de resiliencia, turismo sostenible, turismo responsable, mejores prácticas, inclusión y crecimiento sostenible del turismo entre otros temas.

En el área de formación, GIFT, en alianza con los centros académicos más destacados del mundo, se centrará en contribuir a que los profesionales desarrollen las habilidades que el nuevo paradigma turístico demanda.

Para el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, "la propuesta de GIFT es una oportunidad para unir a los diferentes actores de la cadena de valor del sector turístico, acelerando la transformación del sector".

Por otra parte, el presidente ejecutivo de GIFT, Jorge Brown, ha resaltado que "el turismo tiene el poder de convertirse en el motor de transformación social y económica" si se dispone de las herramientas y claves para afrontar su futuro.