El Instituto de Política Social denuncia a Almeida y a González por la celebración de una consulta sobre la monarquía

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El Instituto de Política Social (IPSE) ha denunciado este domingo al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y a la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Mercedes González, por "consentir" la celebración este sábado del acto 'Consulta popular, Monarquía o República' que se llevó a cabo este sábado en distintos puntos de la región.

El encargado de interponer la denuncia ha sido el presidente del IPSE, Pablo Hertfelder García-Conde, quien según el escrito que ha podido acceder Europa Press acusa a los mencionados de "un presunto delito de omisión del deber" al permitir la celebración de este acto.

Asimismo, dentro de los cuatro puntos en los que se divide la denuncia, Hertfelder ha criticado que aún habiendo avisado a las autoridades competentes sobre esta situación, la consulta fue realizada con "total" permisividad.

"No se puede tolerar este tipo de actos. Se está atentando contra la democracia de España al consentir esto. Estamos hablando de que no solo en Madrid se ha realizado esta acción. Se irá dejando claro en sede judicial todo. No podemos callar esta gravedad ", ha incidido.

La denominada Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquía o República organizó este sábado una votación no oficial sobre cuál debería ser el modelo de jefatura del Estado del país, para lo cual estimaba desplegar aproximadamente 700 urnas.

El colectivo contó con el apoyo, según recoge en su web, de Podemos, IU, el PCE y anticapitalistas, además de otras organizaciones ciudadanas y sindicales.