Interior advierte de que van a ser "implacables" tras el intento de asalto de agricultores al Parlamento de Navarra

PAMPLONA, 8 (EUROPA PRESS)

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Amparo López, ha informado este viernes de que están trabajando con "mucha intensidad" desde su departamento, con Policía Foral y régimen jurídico, "recopilando imágenes, analizando actos, viendo el encaje jurídico de estos actos ilícitos y ver cómo proceder" tras el intento de agricultores de asaltar este jueves a la sede del Parlamento mientras celebraba el pleno de Presupuestos.

En declaraciones a los medios de comunicación, López ha reiterado la "condena" del Gobierno foral al "asalto" de agricultores al Parlamento, "algo totalmente inédito" y ha incidido en que "la ley es igual para todos". "Desde el Gobierno de Navarra y sus recursos velamos por el cumplimiento de la ley", ha advertido.

"Respetamos el derecho a la manifestación pero en este caso vamos a ser implacables; sabemos cuáles son sus reivindicaciones", ha dicho, para señalar que "hay vías de diálogo abiertas, estamos en un contexto europeo, nacional, no solo de Navarra, y es inaceptable que se interrumpa circulación, que se asalten instituciones públicas, que no se respeten los cargos políticos y no se deje funcionar a la ciudadanía como tiene derecho".

La consejera ha insistido en que "seguiremos trabajando por el respeto al marco legal establecido y actuando como correctamente debamos hacer, analizando imágenes y abriendo diligencias en el caso que procediera y expedientes sancionadores". "En el caso de que cometieran un ilícito penal, como a cualquier ciudadano, hay una obligación de actuar", ha expuesto, para indicar que no quieren hablar de número de personas identificadas porque "son acciones reiteradas durante muchos días, vienen de atrás, y todavía hoy continuamos".

Amparo López ha comentado que "se trata de que todo el mundo sepa que hay que respetar el marco legal y respetar el libre funcionamiento de los servicios públicos y la libre circulación de las personas". "Y ya está bien", ha sentenciado.

Sobre la convocatoria de protestas para este viernes por parte de UAGN y UCAN, la consejera ha manifestado que "no se puede autorizar ningún corte a la circulación de una vía, no hay ninguna autorización en ese sentido". "Velamos por la libre circulación de las personas, por la movilidad", ha comentado, para abogar por "conjugar todos los derechos de circulación, a la vez que el derecho de manifestación que se solicitó y está autorizado". "No se pueden autorizar actividades ilícitas, incorrectas", ha subrayado.

López ha indicado que el departamento de Interior "nunca" ha cambiado su discurso en este sentido y que "siempre hemos dicho que se conjuga el derecho a la manifestación con el libre funcionamiento de los servicios públicos". "Los agentes de autoridad están para velar por el cumplimiento de la ley y cuando se ha constatado una irregularidad, se ha impedido", ha añadido, para apuntar que "se ha intentado negociar y evitar el uso de la fuerza porque el diálogo y la negociación son la mejor vía".

"Toda la ciudadanía es consciente de que hay unas reivindicaciones, se respetan como no puede ser de otra manera, pero no se pueden permitir acciones como las de ayer", ha indicado la consejera.

En cuanto a la participación de cargos públicos en el intento de asalto del Parlamento, Amparo López ha comentado que "hay que analizar con mucha rigurosidad el encaje jurídico de la acción, primero el rol, la manifestación de ese rol y la acción y su consecuencia". "Estamos recopilando imágenes, analizando acciones y viendo el encaje jurídico para proceder como se establezca", ha afirmado.

Según ha continuado, "al margen de los análisis jurídicos que estamos trabajando, solo por ética, moral y responsabilidad política hay diferencia" entre si se es cargo público o no ante un hecho ilícito.