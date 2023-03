Interior replica al PP que supieron del 'caso Mediador' por la prensa y recuerda que ya no se actúa como en 'Kitchen'

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El Ministerio del Interior ha replicado al Partido Popular que el titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska, se enteró del 'caso Mediador' por los medios de comunicación y le ha recordado al principal partido de la oposición que ya no existen en su departamento investigaciones judiciales como 'Kitchen', el presunto operativo parapolicial para espiar al ex tesorero 'popular' Luis Bárcenas y robarle información sensible.

Según señalan a Europa Press fuentes de Interior, Grande-Marlaska se enteró de la trama 'Mediador' por la que se investigan presuntas mordidas de empresarios a un exdiputado del PSOE y al general de la Guardia Civil que estaba al frente del proyecto GARSI-Sahel a través de la prensa, "el mismo medio por el que tuvo conocimiento de que la Fiscalía pide 15 años para Jorge Fernández Díaz".

El PP quiere que Grande-Marlaska confiese el miércoles en el Congreso cuándo supo que se estaba investigando al exdiputado socialista Juan Bernando Fuentes Curbelo, alias 'Tito Berni'. Vox también ha llevado el 'caso Mediador' a la sesión de control con una pregunta para la ministra de Hacienda y 'número dos' del PSOE, María Jesús Montero.

Según las fuentes de Interior, quien formula esas preguntas se basa en "especulaciones" y lo hace "extrapolando formas de actuar en el Ministerio del Interior de anteriores Gobierno", en referencia al caso 'Kitchen' por el que está procesada la cúpula de Interior del PP en la etapa del exministro Jorge Fernández Díaz.

Como otros ministros, Grande-Marlaska reaccionó a la investigación de la trama 'Mediador' señalando que es un caso que "avergüenza" y "abochorna a todos, salvando la presunción de inocencia que debe regir". Además, ha puesto en valor las medidas adoptadas por el PSOE, que fueron "inmediatas", aludiendo tanto al expediente de expulsión del partido como a la retirada del acta del diputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo.