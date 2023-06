La inversión publicitaria en redes sociales rondará los 274.000 millones en 2024, según OBS Business School

El gasto en 'influencers' en España rozó los 250 millones de euros el año pasado, casi un 5,1% más

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La inversión publicitaria en redes sociales rondará los 300.000 millones de dólares (unos 274.000 millones de euros) a nivel global en 2024, un 33% más que los 226.000 millones de dólares (alrededor de 207.000 millones de euros) de 2022, según el informe 'Redes Sociales: estado actual y tendencias 2023' elaborado por OBS Business School.

Según el estudio, la inversión publicitaria en redes sociales en España alcanzó en 2022 los 1.780 millones de dólares (en torno a 1.626 millones de euros), lo que supuso un incremento interanual del 0,7%.

En ese contexto, en 2022 se gastaron en torno a 27.510 millones de dólares (unos 25.135 millones de euros) en publicidad a través de 'influencers' en todo el mundo, lo cual supuso un aumento del 4,6% en relación con 2021. En concreto, en España la cifra se situó en 271 millones de dólares (casi 250 millones de euros), es decir, un 5,1% más en términos interanuales.

El informe de OBS también prevé una "mayor regulación y responsabilidad" en el mundo de las redes sociales, donde primará "la privacidad y la seguridad" de los usuarios. "El equilibrio entre la innovación, la responsabilidad y el bienestar de los usuarios será fundamental para determinar el futuro camino", han valorado los autores del estudio.

En ese sentido, redes sociales como Meta (que es la propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram) "son las que dominan el mercado publicitario con un 45% de cuota de mercado", destaca el informe.

Las redes sociales generan ingresos a través de la publicidad, las colaboraciones con marcas, la promoción de productos y servicios y la venta de datos y la inversión en estas plataformas representa actualmente el 33,9% del total de gasto publicitario en el área digital, según los datos de OBS.

FACEBOOK MANTIENE EL LIDERAZGO

En cuanto a las redes sociales más utilizadas, el informe de OBS indica que Facebook sigue mantiendo el liderazgo, si bien YouTube "está cerrando la brecha rápidamente con un crecimiento de su audiencia dos veces mayor (2.510 millones de usuarios activos)".

La tercera plataforma más utilizada es WhatsApp, seguida de Instagram (ambas propiedad de Meta, la dueña de Facebook), cuya audiencia ha aumentado un 35,3% (522 millones de usuarios).

En tanto, Tik Tok también cuenta con un 5,1% más de usuarios que el año pasado, un "rápido ascenso" que se achaca a su popularidad entre los 'millenials' y la 'Generación Z'.

"Sin embargo, esta es una red bajo la lupa de diferentes estados por la gran cantidad de datos que acumula, algo que, en manos de determinados países, podría ser un problema. De hecho, los Países Bajos están limitando su uso a ciertos empleados gubernamentales", ha destacado OBS.

Sobre ello, el autor principal del informe de OBS Business School, Santiago Giménez, ha opinado que la mayoría de las redes sociales realizan la misma práctica, si bien "al ser occidentales parece haber menos preocupación sobre como utilizan los datos".

"Por su lado, China ha bloqueado Facebook, Instagram y Twitter y, aunque no están prohibidas, el acceso a dichas plataformas no se realiza de la manera normal. Se trata de una guerra económica y política que pone en evidencia la fuerza y el potencial que tienen hoy en día las redes sociales, muchas veces utilizadas como herramientas para la organización, movilización y difusión de causas sociales y políticas, como ocurrió durante la 'Primavera Árabe' o el movimiento 'Me Too'", ha agregado OBS.

COMERCIO ELECTRÓNICO

Por otro lado, el estudio señala que las redes sociales atraen al 42% del tráfico hacia el comercio electrónico y un 17% de las compras se hacen a través de ellas.

"Por eso la tendencia es integrar en la propia red funciones de comercio electrónico para permitir a los usuarios comprar productos sin tener que acceder a otros sitios", ha subrayado OBS.