Los inversores españoles triplican sus compras de fondos internacionales en 2020, hasta los 22.000 millones

El patrimonio invertido en fondos y sicav no domiciliados en España crece un 14%

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Las instituciones de inversión colectiva --fondos y sicav-- de gestoras extranjeras recibieron suscripciones netas por 22.000 millones de euros por parte de clientes nacionales en 2020, el triple respecto a un año antes, según los datos de Inverco.

Solo en el cuarto trimestre, los productos de inversión internacionales recibieron suscripciones netas de 8.470 millones de euros, por encima de los 7.000 millones que registraron en todo el 2019. Junto al efecto mercado, el volumen estimado de activos con respecto al trimestre anterior se incrementó en 17.000 millones de euros.

Las 43 gestoras internacionales que facilitan sus datos a la patronal de inversión española contaban con 205.772 millones de euros bajo gestión a cierre del 2020, lo que supone un 13,7% más que hace un año.

La Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva estima que el patrimonio del total del sector se situaría en 220.000 millones de euros en diciembre, lo que supone un aumento del 13% o 25.000 millones de euros más que en diciembre de 2019.

Esta cifra engloba el total de las ventas, sin incluir mandatos, a clientes nacionales en España, tanto minoristas como institucionales, de instituciones de inversión colectivas no domiciliadas en España.

Por categorías, el patrimonio se distribuye entre la renta variable, que supone el 27,4%; la renta fija y los fondos monetarios, que acaparan el 26,5%; los mixtas, el 12,3%; y fondos cotizados e indexados, que representan el 20,2%.

EL VOLUMEN DE BLACKROCK CRECE UN 20%

Entre las entidades extranjeras, Blackrock Investment continúa como principal gestora por volumen bajo gestión de clientes en España con 40.911 millones de euros a cierre de 2020, un 20% más que un año antes. De estos, unos 19.655 millones corresponden a clientes minoristas y otros 21.256 millones de euros son de inversores institucionales.

En segunda posición figura el grup Amundi, con unos 18.485 millones de euros bajo gestión. Le siguen JP Morgan AM, con 18.271 millones; DWS, con 14.250 millones, y Morgan Stanley, con 11.011 millones de euros gestionados en el país.

Con volúmenes por debajo de los 10.000 millones bajo gestión aparecen Pictet, Fidelity, Robeco, Invesco, Schroders, Allianz GI, Axa IM, BNP Paribas AM y M&G Investment.

GESTORAS ESPAÑOLAS CON FONDOS EN EL EXTRANJERO

En la horquilla entre 5.000 y 2.000 millones de euros gestionados figuran Franklin Templeton Investments, Candriam, UBS, Muzinich, Columbia Threadneedle, Janus Henderson, Groupama AM, Alliance Bernstein y Santander AM Luxemburgo.

Además de la filial del Santander, cabe destacar que el listado de instituciones de inversión colectiva internacionales incluye entidades de origen local que comercializan vehículos radicados en plazas extranjeras, como Luxemburgo.

Entre ellas, se encuentran Mapfre AM (1.006 millones), March AM (653 millones), Caixabank (567 millones), Magallanes (320 millones), Mutuactivos (312 millones de euros), Abante (309 millones), GVC Gaesco (196 millones), Sabadell AM Lux (119 millones), Cobas (83 millones), Bankia (70 millones) y BBVA AM, con 57 millones de euros, a cierre de 2020.