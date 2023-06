¿Está invitado a la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva? Boris Izaguirre acaba con las especulaciones

MADRID, 14 (CHANCE)

A tres semanas del gran día, siguen revelándose más detalles de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Este miércoles la revista ¡Hola! confirma que la marquesa de Griñón lucirá dos vestidos de novia y desvela que la cena tendrá lugar en una carpa repleta de flores instalada en el jardín de el palacio El Rincón, a la que seguirá una espectacular fiesta con Dj y la actuación en directo de un grupo de música extranjero.

Además, poco a poco vamos conociendo algunos de los invitados que acompañarán a la pareja en su enlace. Una vez desmentida la asistencia de rostros como Rafael Nadal, José Luis Martínez-Almeida o Isabel Díaz Ayuso, es la misma publicación la que avanza que en cambio sí estarán en el día más feliz de la vida de Tamara, entre otras, Carolina Herrera, Eugenia Silva o Alessandra de Osma.

¿Y Boris Izaguirre? El venezolano, que durante años ha mantenido una estrecha relación tanto con la marquesa como con Isabel Preysler, está distanciado de la novia desde que el pasado mes de octubre afeó sus declaraciones sobre la sexualidad en el Congreso Ultracatólico al que asistió en México.

Tamara no le perdona que no diese la cara por ella en un momento especialmente duro -hacía una semana que había roto con Íñigo y sus palabras iban dirigidas al empresario, no a los homosexuales como se pensó en un principio y como el escritor afeó- y, es ya seguro, Boris no figura entre los invitados a su boda.

Un tema doloroso sobre el que el comunicador prefiere no hablar, aunque sí deja claro que desea a los novios "la máxima felicidad". "Creo que son una pareja muy enamorada y las parejas enamoradas se casan y todos tenemos que desearles felicidad" afirma con una sonrisa, confesando que "la verdad es que no sé" si tendría que estar invitado al enlace.

Sin embargo, no pierde la esperanza de reconciliarse en un futuro con Tamara porque, como confiesa, "creo siempre en las segundas oportunidades aunque algunas cosas no tienen por qué ser eternas".

Eterno sí parece su amor por Rubén, con el que como nos cuenta alcanza este miércoles una cifra al alcance de muy pocas parejas, 31 años de relación. Un día muy especial que la pareja celebrará en el 60 cumpleaños de Alaska, una fiesta por todo lo alto que tendrá lugar esta tarde y de la que os contaremos todos los detalles.

