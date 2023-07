Los invitados de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

MADRID, 8 (CHANCE)

Tamara Falcó e Íñigo Onieva han sido los protagonistas del sábado 8 de julio sin lugar a dudas. Su enlace matrimonial ya se ha calificado como 'la gran boda del año' y no precisamente por la cantidad de invitados, sino por la repercusión que ésta ha tenido en la esfera social. Un sinfín de rostros conocidos se han dejado ver en la finca de 'El Rincón' para festejar por todo lo alto este amor que no tiene fronteras.

Como era de esperar, todos los familiares de los novios han acudido al eventazo. Desde Isabel Preysler, Carolina Molas, Ana Boyer, Chábeli Iglesias, Julio José Iglesias, Jaime y Alejandra Onieva, el padre de Íñigo, Manuel y Xandra Falcó... todos a excepción de uno: Enrique Iglesias, que como bien confesaba su hermano Julio en 'Y ahora Sonsoles', no le gustan las bodas.

En total 400 invitados que no se han querido perder el enlace y que han lucido sus mejores galas debido a la importancia del evento. Como era de esperar, no solamente hemos visto a familiares, sino también a amigos y compañeros de trabajo que no se han querido perder esta cita.

Desde Wes Gordon, que ha estado supervisando cada paso que daba la Marquesa de Griñón para que luciera impecable ese vestido de Carolina Herrera, hasta compañeros de 'El Hormiguero' como Jorge Marron y Arancha Morales, Jorge Salvador y su mujer o Damián Mollá y su pareja entre otros.

Nadie se ha querido perder el enlace, tampoco Nuria Roca y su marido, Juan del Val, que han acudido a la finca en vehículo y no en el bus que los novios pusieron a los invitados desde el Ritz o Pablo Motos, que también ha hecho su entrada desde un coche.

Jorge Ventosa y Juan Ibáñez, la modelo Renata Fernández y el futbolista Nico Gaitán, la abogada Clara López de Lemus, Cristina Reyes y su marido, Jorge Puras, el Padre Ángel, Vicky Martín Berrocal, Pepe Rodríguez y Mariví Fernández, Sassa de Osma y Christian de Hannover, Samantha Vallejo-Nágera, o Jon Kortajarena también han sido testigos de cómo se han jurado amor eterno.

Su amigo Juan Avellaneda se mostraba muy feliz por la unión de su amiga con Íñigo, así como Alonso Aznar, que intentaba pasar desapercibido en su coche, o Eugenia Silva que recuperaba una pieza de alta costura de Josep Font para Del Pozo.

Un enlace matrimonial que no ha dejado grandes imágenes debido a la exclusividad de los novios con la revista ¡HOLA! que podremos ver este lunes 10 de julio 2023, pero que se ha vivido con gran expectación en nuestro país por la notoriedad pública de la hija de Isabel Preysler y el recordado Carlos Falcó.