Ion Aramendi y su mujer, María Amores, reciben el alta tras dar la bienvenida a su hija Marieta

MADRID, 2 (CHANCE)

El presentador Ion Aramendi y su mujer, María Amores, anunciaban hace unos días el nacimiento de su tercera hija, la pequeña Marieta. A pesar de que advertían que el parto no había sido fácil, María escribía en sus redes sociales días después lo duro que estaba siendo para ella debido a algunas complicaciones.

Por fin, la pareja abandona el hospital junto a la nueva integrante de la familia. La periodista nos explica cómo se encuentra tras confesar las complicaciones que tuvo tras el parto: "Me he recuperado bien y es lo que me importa. Lo hemos pasado regular pero estamos muy bien ahora que es lo importante".

La mujer del presentador confesaba las ganas de reunir a su familia al completo, quitándole importancia a los problemas que han tenido:" Bien, con ganas de llegar a casa y ver a los otros dos también".

Por su parte, Ion nos contaba cómo vivió el momento, ya que estuvo sin saber de su mujer mientras que cuidaba de la pequeña Marieta: "Fue una cesárea que se complicó, al final lo que espera es que esté en reanimación solamente unas horitas y al final estuvo un día y medio. Yo estaba con la niña y no sabía mucho, ya sabes cómo son las informaciones a veces en los hospitales".

María Amores agradece a su marido haber estado en todo momento a su lado: "Pero no me esperaba menos de él, ¿eh? Ya tenemos dos y es un padrazo, pero con este es verdad que ha tenido que dar él todo el pecho y aparte sin saber cómo estaba yo, con la niña y lo ha hecho genial".

El periodista afirma que sus dos hijos están deseando conocer a su hermanita: "El mayor más, tiene nueve años y está más emocionado, pero el pequeño también tiene muchas ganas y van a flipar en cuanto la vean".