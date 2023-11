Ipiñazar (PNV) insiste en que no ha comenzado el proceso para elegir candidaturas electorales

BILBAO, 25 (EUROPA PRESS)

La parlamentaria del PNV Maitane Ipiñazar ha insistido en que no ha comenzado el proceso electoral interno para designar sus candidaturas electorales, después de que este pasado viernes se conociera que la Ejecutiva jeltzale ha decidido no proponer a Iñigo Urkullu para repetir como candidato en los próximos comicios al Parlamento vasco de 2024, información que no ha sido confirmada oficialmente por el partido.

En declaraciones en una tertulia de Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Ipiñazar ha señalado que, aunque se trata de una noticia "que importa e interesa a la ciudadanía", teniendo en cuenta que el PNV es "la fuerza mayoritaria" en Euskadi, no puede nada más que remitirse al comunicado que ayer hizo público el EBB.

En él, la dirección de la formación jeltzale no confirmaba ni desmentía si había comunicado o no a Urkullu que no sería propuesto por la ejecutiva del partido como aspirante a lehendakari, aseguraba que no había iniciado el proceso electoral interno para la designación de candidaturas y remitía a la reunión que la dirección jeltzale mantendrá el próximo lunes para hacer de esta cuestión.

Maitane Ipiñazar ha dicho que, "por respeto a su partido y a sus militantes", solo puede decir que el proceso aún no ha empezado, que es postestad del EBB iniciarlo, y el lunes se conocerá más sobre esta cuestión.

Además, ha recordado que, dentro de ese proceso, los afiliados pueden proponer otras candidaturas diferentes a la propuesta por la ejecutiva, y hasta que la dirección considere "oportuno" informar sobre todo ello, "lo hará".