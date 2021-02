¿Irá Omar Sánchez, novio de Anabel Pantoja a "Supervivientes"? ¡Le preguntamos a la colaboradora!

MADRID, 17 (CHANCE)

La revista "Lecturas" publica, en exclusiva, que Omar Sánchez, novio de Anabel Pantoja, se convertirá en uno de los concursantes estrella de la nueva edición de "Supervivientes", engrosando una quiniela donde ya han salido nombres tan conocidos para todos como el de José Ortega Cano, Makoke, Rafael Amargo o Kiko Rivera, que ya ha desmentido la noticia.

El canario, que lleva tres años de amor con la sobrina de Isabel Pantoja, podría haber decidido dejar atrás la discreción que le ha caracterizado hasta ahora - siempre se ha mantenido en un tímido segundo plano mediático - y dar el salto definitivo a la fama concursando en uno de los realities más famosos de la pequeña pantalla.

Omar, que es surfista profesional y da clases de esta práctica deportiva en Las Palmas, donde reside con Anabel, es un deportista nato, por lo que no extrañaría que su salto a la popularidad se produzca en un concurso de superviviencia tan extremo como "Superivivientes".

Acabamos de preguntar a Anabel Pantoja por la que se ha convertido en una de las noticias del día. Muy seria, y molesta por la filtración de la noticia, la sobrina de Isabel Pantoja no la desmiente, pero tampoco la confirma. Y es que, como ella misma asegura, "yo no soy quien te puede responder a eso". Sacando su carácter, además, responde con ironía cuando la felicitamos por el fichaje de su prometido por "Supervivientes": "No me puedes felicitar porque no es mi cumpleaños".