Irene Montero apremia de nuevo a Díaz para pactar una coalición con Podemos: "Deberíamos estar acordando ya"

Afirma que no ha pensado en dimitir y defiende que la gestión de Igualdad tiene sentido y deja avances de "valor incalculable"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La ministra de Igualdad y 'número dos' de Podemos, Irene Montero, ha vuelto a apremiar a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a finalizar la construcción de Sumar para buscar "cuanto antes" un acuerdo de coalición para las próximas generales.

"Lo estoy diciendo con claridad. Yo quiero que Yolanda Díaz termine de montar su partido, que si es lo que va a hacer que diga que quiere ser candidata y también la candidata de Podemos y que nos sentemos cuanto antes. He llegado a decir que vamos tarde, que deberíamos estar acordando ya", ha apuntado en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press.

También ha señalado que no ha pensado en dimitir pese a la polémicas como los casos de rebajas de penas decretadas por tribunales con la entrada en vigor de la Ley 'solo sí es sí', convencida de que la gestión de Igualdad "tiene sentido" ha supuesto avances de derechos "de valor incalculable".

En este sentido, ha señalado que es partidaria de dar la cara en momentos difíciles y ha negado que nadie, en el seno del Ejecutivo o de su espacio, le haya sugerido la posibilidad de la renuncia.

Respecto a la plataforma Sumar, Montero la ha definido como el partido de Díaz y confía que pronto finalice ese proceso de construcción para buscar un pacto de confluencia, que negociará Podemos en su conjunto.

También ha dicho que mantiene una relación "normal" con Díaz, como compañeras de Gobierno y personas que comparten un espacio político aunque procedan de partidos distintos.

PIDE A DÍAZ QUE HAYA CAMPAÑA POR LOS CANDIDATOS DE UP AL 28-M

Por otro lado, ha destacado que "lógicamente" han solicitado a Yolanda Díaz que haga campaña por los candidatos de Unidas Podemos a los comicios del 28-M, a los que no concurrirá Sumar, dado que es relevante "gobernar con más fuerza" en ayuntamientos y comunidades.

Recientemente, la dirección de Podemos manifestó que el equipo de Díaz les trasladó que Sumar fija para verano el plazo para ultimas acuerdos electorales, un calendario que respetan aunque siguen creyendo que los tiempos "apremian" en este ciclo electoral, como dijo el coportavoz Pablo Fernández.

La semana pasada la ministra de Trabajo pidió a la formación morada y el resto de organizaciones que le dejen trabajar "con discreción" en la construcción de Sumar y subrayó que está manteniendo reuniones con los partidos progresistas, incluido Podemos.

En otro momento de su intervención radiofónica, la ministra de Igualdad ha criticado el "acoso permanente" y la "estrategia de violencia política" que despliegan contra ella y otros miembros de Podemos, unos ataques a los que responden con "firmeza y la conquista de más derechos. Eso sí, ha admitido que un momento duro es cuando en la tribuna del Congreso se le acusó de fomentar la pederastia cuando ella únicamente defendía mejor educación sexual para los menores.

También ha dejado claro que no va a dimitir porque han conseguido mejoras de derechos en muchos campos con la presencia de Unidas Podemos en el Ejecutivo, avances que no son patrimonio del Gobierno sino del feminismo y la movilización social.

DAR LA CARA EN LOS MOMENTOS DIFÍCILES

"Tiene sentido lo que estamos haciendo y mi responsabilidad cuando hay momentos difíciles es dar la cara y estar al frente. Obviamente estaré donde mis compañeros decidan y donde los ciudadanos decidan. Pero creo que en momentos difíciles hay que dar la cara".

Por otro lado, ha denunciado que hay "muchos bulos" sobre la Ley Trans y que, por ejemplo, en el caso de los menores trans solo se intenta que el Estado se les brinde un tratamiento acorde con lo que son, sin que se tengan que hormonar ni operar.

También ha dicho que hay cierta gente que piensa que no puede haber mujeres con pene, cuando la realidad y con independencia de que lo reconozca la ley o no es que "existen mujeres con pene y hombres con vulva", dado que hay personas que deciden no operarse ni hormonarse. Negarlo, según ha dicho, es caer en transfobia.