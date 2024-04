Irene Montero defiende que el Gobierno "tiene que seguir" pero insta a "plantar cara al bloque reaccionario"

VALENCIA, 27 (EUROPA PRESS)

La candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, ha defendido que el Gobierno central "tiene que seguir", aunque ha resaltado que debe "plantar cara al bloque reaccionario y garantizar derechos, en lugar de dejarle hacer como ha hecho hasta ahora". "Ojalá la lección que saquemos esté basada en hechos, no en palabras, y nos pongamos ya a actuar para frenarlos", ha expresado.

Y ha asegurado que su formación "no va a permanecer un solo día en silencio ante la guerra judicial y mediática". "No habríamos llegado hasta aquí si mucha gente, cuando esa guerra judicial y mediática no iba contra ellos, no se hubiese puesto de perfil. No habríamos llegado hasta aquí si no se hubiese dejado hacer esa guerra judicial y mediática al bloque reaccionario desde hace muchos años para frenar el proceso de cambio", ha reprochado.

En estos términos se ha pronunciado Montero este sábado, en declaraciones a los medios, en el acto 'Joves per la Pau', donde ha transmitido de nuevo su "cariño" al presidente del Gobierno y a la militancia socialista. "Sabemos perfectamente por lo que está pasando y no queremos que le llegue a pasar lo mismo que nos han hecho a nosotras", ha sostenido, al tiempo que ha hecho hincapié en que "es hora de pasar a la acción".

La candidata de la formación morada ha manifestado que desde la organización "no" son "ajenas" a la situación que atraviesa el jefe del Ejecutivo, y ha insistido: "No lo hemos hecho --permanecer en silencio-- cuando tenía un gran coste político, cuando denunciábamos a los sectores reaccionarios que desde el poder judicial, mediático y económico estaban intentando tumbar gobiernos legítimos o leyes democráticamente decididas por el Parlamento como la Ley del solo sí es sí, y no lo vamos a hacer ahora", ha sostenido.

En este sentido, ha reivindicado que "al bloque reaccionario se le planta cara garantizando derechos". "Eso quiere decir que hay que pasar a la acción, cada día que no actuamos contra la guerra judicial y mediática y que no tomamos medidas valientes es un día perdido para la democracia".

"Hay que democratizar la justicia y garantizar de una vez los derechos, dejar de decir que son negocios y garantizarlos por la ley, por el Boletín Oficial de Estado y con todo los instrumentos de la democracia", ha subrayado, y ha exigido que se cumpla "el derecho a la vivienda, el derecho a la sanidad pública, el derecho a la libertad sexual de las mujeres y todos los derechos universales que deben ser garantizados de forma valiente".