Irene Montero defiende el referéndum en Cataluña: "Nunca renunciaremos a nuestras propuestas políticas"

Cree que otras propuestas podrían contar con más apoyo que un referéndum de autodeterminación

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha recordado que Unidas Podemos siempre ha defendido un referéndum de autodeterminación: "Soy parte del Gobierno y debo mesurar mis declaraciones en la medida que soy parte del socio minoritario de un gobierno de coalición, pero desde luego nosotros nunca renunciaremos a nuestras propuestas políticas como formación y espacio político".

"También creo que ahora mismo posiblemente el referéndum no cuente con una mayoría tan amplia como podrían contar otras soluciones que podrían salir de la mesa de diálogo" entre el Gobierno central y el de la Generalitat, ha añadido en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press este jueves.

Ha subrayado que el pacto para crear la mesa de diálogo incluye que el acuerdo cuente con la participación de la sociedad catalana y, preguntada por si debería ser con un referéndum y por cómo se debería preguntar a los ciudadanos, ha sostenido que esta decisión "tiene que ser parte del proceso de diálogo" y no se puede definir a priori.

Sobre si cree que el líder de ERC, Oriol Junqueras, debería participar en esta mesa, la ministra ha señalado que "la composición de la mesa tiene que estar legitimada por ambas partes, y tendrá que estar dialogada".

JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA

Preguntada por si los dirigentes independentistas en el extranjero deberían poder regresar, no ha detallado su postura, pero ha destacado: "Si damos pasos hacia el diálogo, no tendrá sentido que en algunos casos se vuelva a la casilla de salida", porque cree que la judicialización de la política no ha dado ningún fruto.

No ha valorado los detalles de la marcha del exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias tras ser candidato en las elecciones de la Comunidad de Madrid, pero ha alabado su decisión, que ha calificado de estratégica y política: "Este ejercicio de honestidad y humildad no se había visto en ningún otro político de nuestro país".

Sobre la ley Trans, propuesta por su Ministerio, ha destacado que es una norma feminista y ha restado importancia a discrepancias entre algunos miembros del Ejecutivo: "El texto es del conjunto del Gobierno. Las diferencias le corresponden a otros explicarlas, porque ahora tenemos un único texto que defiende todo el Gobierno".