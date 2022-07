Irene Montero, a Feijóo tras criticar su viaje a EEUU: "No me van a encontrar nunca en un yate con un narcotraficante"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha respondido a las críticas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su viaje a Nueva York que a ella "nunca la van a encontrar en un yate con un narcotraficante".

"A mi me van a ver siempre trabajando para defender los derechos de las mujeres, de las personas LGTBi y del conjunto de los tabajadores. No me van a encontrar nunca en un yate con un narcotraficante, con un traficante de cocaína. Eso quizás al señor Feijóo sí deberían preguntarle", ha lanzado en declaraciones ante los medios a la salida de un acto organizado por UGT sobre el colectivo LGTBI.

De esta forma, hacía referencia a la foto tomada hace varios años en una embarcación en la que Feijóo aparece con Marcial Dorado, que ya en marzo hizo mención a esta instantánea el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique.

El pasado martes el líder del PP criticó duramente el viaje de la ministra de Igualdad a Estados Unidos al acusarle de "hacer turismo" con el "dinero público" de los españoles. Por eso, instó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a pronunciarse y "actuar en consecuencia", aludiendo así a su posible cese. "Es una falta de respeto a los ciudadanos", censuró Feijóo durante una intervención ante el comité de dirección del Grupo Popular en el Congreso.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ya defendió este viaje "importante y trascendente" de Montero para reunirse con cargos de la administración Biden y representantes de las Naciones Unidas. Es más, dijo que las críticas vertidas por formaciones como PP y Vox denotan que "no les interesa los derechos de las mujeres".

Uno de los dirigentes más duros contra las críticas de Feijóo fue el diputado en el Congreso y portavoz de los 'comunes', Joan Mena, al afirmar en redes que las palabras de Feijóo destilaban "machismo, elitismo" y clasismo". "El que fue narcopresidente que hace turismo de barco con delincuentes se permite decir este tipo de sandeces", manifestó.