Irene Montero se muestra dispuesta "a ceder" y reformar la 'ley del sólo sí es sí'

Pone como condición no cambiar el modelo de la norma: "El consentimiento ha llegado para quedarse"

MURCIA, 4 (EUROPA PRESS)

La ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha mostrado este sábado dispuesta "a ceder" y reformar la 'ley del sólo sí es sí' con el objetivo de conseguir "una respuesta unitaria del Gobierno".

"No tenemos un acuerdo con el PSOE, tenemos una discrepancia fuerte, pero nunca he tenido más ganas de llegar a un acuerdo", ha afirmado la ministra en un acto de presentación de candidaturas de Podemos en Murcia.

"Sé que la ley está bien hecha y sé que es la respuesta a un sector reaccionario, y estoy dispuesta a ceder con tal de llegar a una respuesta unitaria del Gobierno", ha subrayado Montero.

No obstante la ministra se ha mostrado inflexible sobre el consentimiento: "Solo hay una cosa en la que no voy a ceder, porque el consentimiento ha llegado para quedarse", ha afirmado.

"Me preocupa que no seamos capaces de responder, y que nos digan a las feministas que hemos llegado demasiado lejos. La respuesta es sencilla ya hemos esperado demasiado, ni un paso atrás".

En su opinión la 'ley del sólo sí es sí' "es la única que ayuda a las víctimas a ejercer sus derechos". "Necesitamos una respuesta social fuerte para entender situaciones que antes no sabíamos que eran violencia", ha remarcado.

Además, ha indicado que debido a que la mayoría de las víctimas no denuncian por vergüenza, "la mayoría de los agresores sexuales de este país no ha pisado una comisaría o un juzgado", y que esta ley viene a corregir este hecho.

La 'ley del sólo sí es sí' nace precisamente, ha dicho Montero, "para evitar el calvario probatorio al que teníamos que enfrentarnos" en el que prácticamente "teníamos que enseñar las marcas" de esa agresión. Y también para que no tenga que darse una violencia física para que lo sea.

Finalmente, se ha referido a la propuesta del PP para que se mantenga "el modelo de la violencia o la intimidación", ese PP ha dicho "que mete a las instituciones a quienes niegan las violencias machista. Señor Feijóo, solo sí es sí".

INCOMODAR A LOS PODEROSOS

Durante su intervención, Montero ha dicho que Podemos "es la fuerza que, dentro y fuera de las instituciones, está detectando las necesidades para convertirlas en derechos, pero militar en Podemos es muy difícil, y si nosotras aguantamos es porque vosotras aguantáis".

La ministra ha dicho que, desde 2011, están tratando de anunciar el fin de Podemos, "pero las cosas importantes se consiguen si estamos unidas y organizada". "Nunca se ha intentado matar tantas veces a un muerto", ha aseverado.

"No se pueden transformar las cosas sin incomodar a los poderosos, y quien diga lo contrario miente", y por eso, "nos quieren hacer pagar el precio de las consecuencias de hablar claro", ha señalado Montero.

Como ejemplo ha citado el proceso "falso" que sufrió Victoria Rosell, "esos son las cloacas del Estado". "Ahora que han destruido su vida y su familia, ahora que ha demostrado que fabricaron pruebas falsas para que no se pudiera presentar por Canarias, es fácil defenderla".

Además Montero se ha preguntado, sobre la aprobación de leyes en España, "¿quien manda aquí, el parlamento elegido democráticamente o una derecha reaccionaria que mantiene secuestrado al Tribunal Constitucional?".

PARA QUE HAYA CAMBIO FALTA "EL INGREDIENTE" DE PODEMOS

Montero ha estado acompañada por la portavoz en la Asamblea y candidata regional, María Marín; y coportavoz de la Ejecutiva del partido y coordinador autonómico, Javier Sánchez Serna.

También ha intervenido la candidata de Podemos al Ayuntamiento de Murcia, Elvira Medina; la portavoz de la formación al Consistorio de Cartagena y candidata a la Alcaldía, Leli García; y el concejal en San Javier y candidato municipal, Matías Cantabella.

El encargado de abrir el acto ha sido Matías Cantabella, que ha querido acordarse del Mar Menor, que ha sido "arrasado por los nitratos y la avaricia de la macroindustria", todo ello "con la ayuda del PP". También se ha referido a la situación de los derechos LGTBi en la Región de Murcia, "con una consejería 'fake'", en la que ha desaparecido "la mujer y LGTBi".

Leli García, por su parte, que ha comenzado recordando los ataques que recibió la sede de Podemos en Cartagena "por dos neonazis", ha criticado al Ayuntamiento de Cartagena por no tener "voluntad política para ejecutar un derecho como el Ingreso Mínimo Vital". Asimismo, ha indicado, "queremos una Cartagena libre de corrupción", en relación a la presunta trama en la Autoridad Portuaria de Cartagena.

En tercer lugar, Elvira Medina, que en mayo será candidata a la Alcaldía de Murcia, ha dicho que "en los momentos difíciles es cuando hay que dar el paso, y lo doy porque creo en el proyecto de Podemos. Quiero un Podemos coral para el Ayuntamiento, un Podemos para la gente y con la gente". "Venimos de una época complicada en el partido a nivel municipal, porque el Podemos del Ayuntamiento de Murcia no muerde, no hace oposición, y ese Podemos no me representa", ha criticado Medina.

"En septiembre, en Feria, se siguen matando toros, a pesar de haber un gobierno socialista", ha dicho en relación al equipo de Gobierno municipal resultante de la Moción de Censura a José Ballesta. "Para que cambie se necesite la fuerza Podemos", ha remarcado.

Javier Sánchez Serna, ha remarcado que la Región de Murcia no está condenada a los "corruptos y fascistas del PP y Vox, no está condenada a encabezar todos los indicadores, porque tiene todos los ingredientes y los recursos naturales, solo que siempre estuvo mal repartida".

"No nos merecemos ver a dirigentes del PP robando las vacunas de nuestros abuelos", ha dicho Sánchez Serna, para apuntar "se creen impunes y se pasean por las instituciones como si fuera su cortijo", y como ejemplo ha puesto que López Miras "se haya permitido el lujo de comprarse hasta siete diputados en esta legislatura".

"Si López Miras no da la cara en relación a la presunta trama de corrupción en la APT es porque es el primer corrupto", ha aseverado, para añadir que no la Región de Murcia no se merece ser el "laboratorio de las políticas antisociales".

Sánchez Serna se ha referido a la "enésima cacería para derribar a la ministra Irene Montero", algo que ha dejado claro que "es la ministra a la que más teme la derecha y la ultraderecha", y que al PSOE "le tiemblan las piernas para defender los avances feministas de su propio gobierno".

"Gracias a María Marín, nuestra candidata, todos los murcianos saben que la Asamblea Regional es un estercolero", ha dicho el diputado nacional de Podemos, para dar paso a la candidata a la Presidencia de la Región de Murcia.

Marín, que se ha mostrado de "emocionada" por la presencia de Montero y por el compromiso de los candidatos de Podemos a los distintos ayuntamientos.

La candidata a la presidencia de la Región, ha destacado, frente a la hegemonía que ha tenido la derecha y la ultraderecha en materia judicial, "la hegemonía de las mujeres, su capacidad de manifestarse y hacer que se cambien las leyes y se avance en derechos".

"Tenemos una Región preciosa que unos sinvergüenzas llevan 27 años destruyendo y también queremos a nuestros agricultores y agricultoras, los de nuestra tierra", ha indicado, para terminar subrayando, "la historia es nuestra y la hacen los pueblos. A ganar en las elecciones de mayo, sí se puede".