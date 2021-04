Irene Rosales aclara el enfado de Isa Pantoja con Kiko por apoyar a Alejandro Albalá en 'Supervivientes'

MADRID, 16 (CHANCE)

A pesar de que el matrimonio de Isa Pantoja y Alejandro Albalá terminó de la peor manera posible y han sido muchas las ocasiones en las que el cántabro ha concedido entrevistas criticando abiertamente tanto a su ex como a la familia Pantoja, Kiko Rivera mantiene una buena amistad con el que un día fue su cuñado. Ambos coincidieron en 'Gran Hermano Dúo' y, a pesar de no empezar con buen pie el reality, finalmente se convirtieron en un gran apoyo el uno para el otro, protagonizando un insólito acercamiento que a todos nos llamó mucho la atención.

Por eso, Kiko no ha dudado en mostrar su apoyo a Alejandro en 'Supervivientes', confesando que el ex de su hermana y Omar Sánchez, novio de su prima Anabel, son sus grandes favoritos para ganar el reality. Unas palabras que no han sentado nada bien a Isa, que se ha mostrado molesta por esta defensa de su hermano a uno de sus mayores enemigos públicos.

Sin embargo, y a pesar de lo que se ha dicho, Irene ha salido al paso de los rumores y ha desmentido que Isa esté enfadada con Kiko. "No ha dicho que esté enfadada. Isa ha dicho que está molesta porque Kiko subió algo de Alejandro, pero no que esté enfadada. No vamos a decir mentiras, ¿eh?", ha asegurado la sevillana.