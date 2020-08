Irene Rosales admite que la familia Pantoja se "equivocó" con Asraf Beno

MADRID, 17 (CHANCE)

El clan Pantoja está atravesando este verano por uno de los momentos más tranquilos que recordamos. Y es que la mediática familia, que siempre acapara titulares por las diversas polémicas relacionadas con Isabel Pantoja, Kiko Rivera, Chabelita o Anabel Pantoja, mantiene actualmente un buenísima relación en la que reina la cordialidad y la paz entre todos sus miembros.

Isa Pantoja, que siempre ha sido un poco la nota discordante, ha recuperado la buena relación con su madre y con su hermano y está feliz con Asraf Beno, con quien lleva un año y medio de estable relación. Además, prepara una sorpresa que cambiará su vida a todos los niveles para el próximo mes de septiembre, por lo que se ha especulado con una boda y hasta con un embarazo de la hija pequeña de Isabel Pantoja.

Irene Rosales, que pasó una temporada enfrentada a Chabelita y a Asraf, acaba de admitir que se equivocó con las intenciones del modelo cuando empezó su noviazgo con su cuñada. Por eso, ha confesado que pidió perdón a ambos tras cuestionar su relación. Muy discreta, la mujer de Kiko Rivera evita hablar del proyecto con el que nos sorprenderá Isa Pi, pero afirma que no tiene por qué tratarse de una boda o un embarazo:

- CHANCE: Has pedido perdón a Asraf porque te equivocaste.

- IRENE: Hombre claro.

- CH: Y a tu cuñada también.

- IRENE: También.

- CH: Se habla de un proyecto para septiembre.

- IRENE: No creo que sea ningún tipo de reality ni nada, no sé ni si quiera si hay un proyecto pero que puede ser, no tiene por qué ser siempre un embarazo o una boda.

- CH: Muy agradecida con Asraf os habéis equivocado.

- IRENE: Si, hemos tenido un buen verano. Hemos tenido un buen verano y esperamos que siga así.

- CH: ¿Veremos a Kiko de padrino en la boda?

- IRENE: Hombre el día de mañana, supongo, espero.

- CH: ¿Tú de dama de honor?

- IRENE: Bueno yo como invitada ya voy perfecta.

- CH: Ampliar la familia, un sobrinito más.

- IRENE: Bueno, poco a poco, poco a poco.