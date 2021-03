Irene Rosales, agotada, asegura que recibe cartas de anónimos insultándola

MADRID, 10 (CHANCE)

Irene Rosales ha compartido en su perfil de Instagram un sentimiento que le invade el alma y es que si hace unos días la veíamos muy enfadada con ciertas cuentas de redes sociales que le mandaban mensajes en los que se metían con ella y con su familia, ahora recibe cartas de anónimos en su casa con textos muy agresivos y con unas descalificaciones muy fuertes.

"Os iba a pedir que denunciarais a una cuenta porque recibo insultos, de vez en cuando nombran a mis padres y ahí no puedo más, pero lo que nunca os he contado es que recibo en casa cartas, de gente desconocida, lo que lo más bonito que nos dicen es que somos unas malas personas, esto ya roza el acoso, no es nada normal" confesaba la mujer de Kiko Rivera en sus stories.

Muchos han sido los seguidores de Irene Rosales los que la han aconsejado en denunciar a este tipo de personas que no tienen nada que hacer y envían cartas a su domicilio para meterse con ella y con su marido, además de con su familia. La colaboradora de televisión aseguraba que no podía denunciar nada porque estas cartas no vienen con remitente: "No puedo denunciarlo porque viene sin nombre".