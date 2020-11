Irene Rosales agradece, con unas sentidas palabras, el apoyo recibido tras la muerte de su padre

MADRID, 30 (CHANCE)

Irene Rosales sufría un duro varapalo con el fallecimiento, el pasado jueves, de su padre, Manuel, que llevaba 17 años luchando contra un tumor cerebral. Abatida, veíamos a la sevillana, acompañada en todo momento por Kiko Rivera, dándole el último adiós a su progenitor tan sólo unos meses después de la inesperada muerte de su madre, Mayte, el pasado febrero.

Después de pasar el fin de semana tranquila, intentando recuperar fuerzas arropada por su marido y por sus hijas, Ana y Carlota, Irene ha reaparecido en sus redes sociales para, emocionada, agradecer todo el cariño que ha recibido en los últimos días por parte de sus seguidores, a los que ha confesado, además, cómo se encuentra tras sufrir una de las pérdidas más dolorosas de su vida.

"Bueno familia, quería darles las gracias por todos los mensajes de apoyo que estoy recibiendo, por todo el cariño y el amor que me estáis dando. Son cientos los mensajes que me llegan y de alguna manera deciros que dentro de lo que cabe estoy bien, que mi vida tiene que seguir adelante, que tengo dos pequeñitas que no quiero que noten absolutamente nada. Tengo una tristeza enorme en mí, pero espero que con el tiempo pues se vaya pasando", desvelaba una Irene más sincera que nunca a través de varios vídeos compartidos en su cuenta de Instagram.

La mujer de Kiko Rivera, además, ha prometido a sus seguidores que a partir de ahora la veremos más activa en redes sociales "porque quiero estar más con vosotros y agradeceros todo el apoyo que estoy recibiendo en los malos momentos y compartir también los buenos, que espero que a partir de ahora sean muchísimos".