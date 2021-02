Irene Rosales asegura no estar enfadada con Isa Pantoja tras su exclusiva

MADRID, 24 (CHANCE)

Hoy nos hemos levantado con una exclusiva de Isa Pantoja en su revista de cabecera posando con distintos vestidos de novias, ya que faltan pocos meses para que le diga 'Sí, quiero' a Asraf Beno, y lo cierto es que nos ha vuelto a sorprender porque además de hablar de su celebración matrimonial, también ha aprovechado para mostrar su opinión acerca de las últimas noticias del clan Pantoja.

La hermana de Kiko Rivera ha expresado públicamente en las páginas de papel couché qué le ha pareció la llamada que hizo Irene Rosales en directo en 'Sálvame' para darle un toque de atención a Anabel Pantoja por decir que Isabel Pantoja había estado en la enfermedad de Kiko Rivera. Isa ha confesado que ella personalmente no hubiese llamado al programa porque eso sería poner a su prima en un compromiso y en mal lugar, algo que NO ha sentado mal a la mujer del dj.

Irene ha salido en defensa de Isa Pantoja y ha asegurado que: "Es que de mí no ha dicho absolutamente nada malo". De hecho, ha confesado que no le ha parecido nada mal que haya hablado públicamente: "Para nada". En cuanto a la opinión que ha dado la hermana de Kiko sobre la llamada que hizo a 'Sálvame Diario', confiesa que no es un ataque hacia ella: "Eso es normal, esa es su opinión".