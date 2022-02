Irene Rosales asegura no haber escuchado las últimas declaraciones de Isabel Pantoja

MADRID, 11 (CHANCE)

El pasado jueves se emitieron en televisión unas declaraciones de Isabel Pantoja, las primeras tras el fallecimiento de su madre y el encierro en Cantora después de su participación en 'Idol Kids'. La tonadillera se mostraba tranquila, aseguraba estar recibiendo ayuda de profesionales y con ganas de volver a los escenarios ante la gira que tiene este mismo año.

Ante estas declaraciones, en las que por supuesto no habló de la última entrevista de su hijo Kiko Rivera, pocas han sido las reacciones que hemos visto. Sí que hemos podido hablar con Irene Rosales, que asegura no haber escuchado las declaraciones de las que todo el mundo habla: "es que no veo la tele, no veo nada".

La mujer de Kiko Rivera no desvela si le gustaría que en vez de hablar con periodistas, Isabel Pantoja levantase el teléfono para hablar con su marido o con sus hijas: "Es que no voy a entrar en nada de cosas de la familia de Kiko y demás, la verdad. Prefiero mantenerme al margen".

En cuanto a si el dj se ha vuelto a poner en contacto con su hermana Isa, Irene explica: "la verdad es que no lo sé. Creo que no, ¿eh? Pero no lo sé seguro". Y es que recordemos que los dos hermanos están más distanciados que nunca tras la bochornosa entrevista de Kiko... Eso sí, la que fuera colaboradora de televisión se ha mostrado muy contenta con sus nuevos proyectos profesionales: "sí, la verdad es que contenta. No sé cómo irá, pero estaré entretenida por lo menos".