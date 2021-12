Irene Rosales asegura que no influye en Kiko Rivera

MADRID, 4 (CHANCE)

Irene Rosales nos dejaba muy sorprendidos el jueves pasado cuando la vimos aparecer en la casa de 'Secret Story' para darle una sorpresa a su amigo Luis Rollán. Desde que abandonó la televisión, no la hemos vuelto a ver en un programa y lo cierto es que aseguraba estar muy bien, más tranquila y relajada al no estar expuesta en un medio de comunicación.

En cuanto a la polémica que hay servida entre su madre e Isabel Pantoja, Irene deja claro que no influye ni para bien, ni para mal: "No, todo lo contrario. No quiero que se piense eso en ningún momento". La mujer del dj asegura que su marido tiene días malos como todo el mundo: "Como todos. Hay unos días más regular que otros".

Sobre si volvería a Cantora si Kiko Rivera se lo pidiese, la nuera de Isabel Pantoja guarda silencio y se reafirma en que celebrarán un cotillón en su casa: "Vamos a reunirnos". Y es que ya ha dejado claro que antes de ir a la finca quiere tener una conversación con la cantante y aclarar todo lo que ha pasado entre ellas.

Irene Rosales se toma a risa la pregunta de si su cuñado favorito es Cayetano Rivera después de las reveladoras declaraciones del dj: "Tengo muchos cuñados, que tengo cuatro hermanos".