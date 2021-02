Irene Rosales confiesa cómo se encuentra tras la llamada de atención a Anabel Pantoja

MADRID, 21 (CHANCE)

Esta semana vivimos uno de los momentos más impactantes de la vida de Irene Rosales. Como bien sabemos, siempre ha permanecido en un segundo plano y ha respetado el protagonismo mediático que causaba su pareja, pero desde hace ya unos años lleva trabajando en 'Viva la vida' demostrando una educación y profesionalidad que nos ha enamorado.

Como decíamos, esta semana Irene Rosales provocaba un momento histórico llamando a 'Sálvame Diario' para recriminar a Anabel Pantoja la defensa que estaba haciendo de Isabel Pantoja, ya que como bien ha dicho la mujer de Kiko Rivera, la cantante no estuvo a la altura en los peores momentos para su hijo.

En cuanto a por qué hizo esta llamada, Irene ha desvelado hoy que fue a raíz de la rabia que le dio oír lo que estaba escuchando por parte de la prima de Kiko Rivera: "Desde la impotencia porque es un tema muy complicado para mí, un tema por el que yo he sufrido mucho y voy a seguir sufriendo porque no se va de la noche a la mañana, es algo que he sufrido yo y solamente yo, por eso hice la llamada, desde la rabia".

La colaboradora de televisión ha dejado claro que no quiere que nadie espere nada de ella, ya que va a seguir igual, preocupándose por su familia, sus hijas, su marido y todos esos seres queridos que han estado siempre ahí: "Yo no quiero que nadie espere nada de mi, voy a seguir mi vida como hasta ahora, cuidando a mi gente y cuidando a mi marido".

Anabel Pantoja no tiene por qué preocuparse ya que Irene ha explicado que no tiene nada en contra de ella, simplemente quería dejar claro que la que estuvo en todo momento con Kiko fue ella y no la cantante: "Tras la llamada, ella estuvo mal, estuvimos hablando y yo le dije que no se preocupase porque no tengo nada en contra de ella, pero que podría opinar de otra manera. A ella le llamó mucho la atención mi llamada, yo lo hice en caliente y desde el dolor y la rabia".