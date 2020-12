Irene Rosales confiesa: "Estoy mejor. Tengo que tener vida y tengo que seguir adelante"

MADRID, 4 (CHANCE)

Poco más de una semana después del fallecimiento de su padre, Manuel, Irene Rosales recupera tímidamente la sonrisa y las ganas de vivir y, aunque confiesa que está muy triste, saca su fuerza por sus hijas Ana y Carlota y por su marido, Kiko Rivera, que ahora le necesita más que nunca tras el recrudecimiento de su guerra con Isabel Pantoja.

La sevillana, ante la cercanía de las fechas tan especiales que son la Navidad, ha anunciado a través de sus redes sociales que ha donado juguetes que sus pequeñas ya no usan y que pueden alegrar a muchos niños sin recursos de su localidad: "Eso es lo que ahora mismo me importa. Que ningún niño pierda la ilusión el día de Reyes y que de todas las maneras que se pueda ayudar, pues buena es".

Recuperando poco a poco la fuerza que la caracteriza, Irene confiesa que "estoy mejor. Tengo que tener vida, tengo que tener ilusión y no voy a perder mi día a día en estar triste porque creo que no me va a servir de nada. Tengo mi pena, no me la va a quitar nadie, pero tengo mi vida y tengo que seguir adelante así que nada".

Un importante mensaje que puede ayudar a muchas personas en una situación similar a la de Irene y que pone de manifiesto, una vez más, la calidad humana, la fuerza y las ganas de vivir de Kiko Rivera, incluso en uno de los momentos más duros en la vida de la pareja.