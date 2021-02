Irene Rosales confiesa haber arrimado posturas con Isa Pantoja

MADRID, 27 (CHANCE)

Tras la exclusiva que hemos visto en todos los quioscos esta semana por parte de Isa Pantoja, Irene Rosales se ha pronunciado en 'Viva la vida' y ha asegurado que va a estar al lado de la hermana de su marido en todo momento porque tiene un gran dolor con la situación familiar que está viviendo.

La mujer de Kiko asegura que ha hablado con ella y además, que no le ha molestado para nada la entrevista porque de ella no ha dicho nada malo: "Bien, yo he estado hablando con ella mucho esta semana, le mande whatssap porque la vi muy guapa y se lo mandé y luego ya estuvimos hablando por la tarde".

Considera que su cuñada ha madurado muchísimo en los últimos tiempos y es por eso por lo que le da pena que no tenga el apoyo de su madre en estos momentos en los que está organizando su boda: "Está muy madura, pero tiene mucha pena interna y yo me llevé un gran rato hablando con ella porque me dio pena que se sintiese sola para organizar la boda, yo le dije que puede contar conmigo para todo... es algo bonito, no tenemos que quedar para hablar del problema que hay, sino para organizar la boda".

"A mí me daba reparo decirle 'estoy aquí para lo que quiera', se lo dije porque me salió del alma" ha añadido la colaboradora de televisión y ha confesado que no cree que la cantante se plante en la ceremonia de su hija: "Yo creo que Isabel Pantoja no va a ir a la boda, a lo mejor me llevo una sorpresa, pero creo que no... no sé si será por tema Kiko, por tema Dulce, no sé el motivo".