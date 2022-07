Irene Rosales da la callada por respuesta tras su entrevista

MADRID, 6 (CHANCE)

Irene Rosales ha sorprendido este miércoles apareciendo en la revista Lecturas con una entrevista que va a dar mucho de qué hablar. En ella asegura que Isa Pantoja arremete contra ella cada vez que puede, la tacha de 'desagradecida' por no valorar que siempre le ha manifestado su apoyo y... lo peor ha ido contra Isabel Pantoja, ya que asegura que no quiere retomar ningún tipo de relación con ella porque no le perdona que no quiera saber nada de sus hijas.

Unas declaraciones que, como decimos, van a dar mucho de qué hablar. Ya que en su entrevista cuestiona la depresión que podría sufrir la cantante y la maldad de ésta al no querer saber nada de sus nietas desde el momento en el que su hijo se enfrentó a ella públicamente.

Contra Isa Pantoja también ha dicho que "me ha atacado para herir a su hermano" o "Isa alimenta que la gente piense que mi relación con Kiko está basada en infidelidades". Unas acusaciones graves que, también habrán sorprendido a la hermana del dj porque siempre ha querido mantenerse al margen de los conflictos familiares.

Esta mañana, Europa Press Reportajes ha conseguido las primeras imágenes de Irene Rosales tras esta demoledora entrevista y lo cierto es que da la callada por respuesta ante las preguntas por sus ultimas declaraciones en una revista. La mujer de Kiko Rivera tampoco ha querido desvelar si ha tenido respuesta por parte de su cuñada Isa Pantoja ni si cree que Isabel se puede sentir dolida por ellas.