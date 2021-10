Irene Rosales da la cara por Kiko Rivera y su matrimonio

MADRID, 14 (CHANCE)

Irene Rosales ha entrado esta tarde en directo en 'Sálvame Diario' porque no ha podido evitar llamar al programa al ver el cebo que tienen esta tarde para seguir hablando de la supuesta infidelidad de Kiko Rivera. A pesar de que Rafa Mora dio ayer la información de que la chica con el que se le relaciona es la mujer del dueño del hotel donde se encuentra ahora el dj, ha tenido que entrar la que fuera colaboradora de televisión para aclararlo.

Tan cansada está Irene que ha querido dejar claro que su relación con Kiko está perfectamente: "Aclaro que con mi marido está todo perfecto y que todo lo que ha salido... Mañana me reúno con mis abogados. Ir a un hotel a cenar a tomar una copa donde había una reunión... no pasa nada si hay una chica a su lado".

Irene Rosales ha dejado claro que la mujer con la que se le relaciona a Kiko: "Es la novia del dueño del hotel, he quedado mil veces este verano con ellos" y no le parece justo que tenga que seguir oyendo esas informaciones cuando ya se han desmentido: "Mis hijas tiene que seguir viendo esto" y añadía: "Todo tiene un límite, habéis puesto como cebo el sonido de unos ciervos y como persona, me siento afectada. Entiendo el trabajo de todos, pero creo que todo tiene un límite".

La nuera de Isabel Pantoja ha terminado asegurando que: "A día de hoy estoy al 100% segura de mi marido. Ya le puse un límite" y ha confesado que ni siquiera le ha hecho falta llamar a su marido: "No he llamado a Kiko para pedirle explicaciones, no, porque sé perfectamente cómo es eso. No estoy mal con mi marido. Dejadnos vivir nuestras relaciones como nos de la gana".