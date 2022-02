Irene Rosales da un paso al frente por fin y confiesa que "entiende" la postura de Isa Pantoja

La mujer de Kiko Rivera, muy criticada en los últimos días por no dedicar ningún mensaje de apoyo a su cuñada tras los brutales ataques del Dj en su polémica exclusiva en la revista Lecturas, ha roto su silencio y ha hablado por primera vez de Isa

Tras las declaraciones de Isa Pantoja reconociendo que se había sentido defraudada con la actitud de Irene Rosales respecto a ella después de durísimos ataques de Kiko Rivera en la revista Lecturas - "esperaba que diese un paso al frente, como ha hecho en otras ocasiones", confesaba la colaboradora en 'El programa de AR' - la sevillana ha roto su culencio y, por primera vez, se ha pronunciado directamente sobre su cuñada.

Asegurando que no va a entrar en las últimas declaraciones de Chabelita dejando claro que ahora mismo no quiere tener ningún contacto con Kiko y que necesita tiempo porque no sabe si podrá perdonarle, Irene ha confesado que "entiende perfectamente los tiempos que se quiera tomar Isa y que quieran tomar entre ellos y entiendo su postura perfectamente". "Yo no tengo nada que decir, eso es cosa de ellos y no quiero meterme mucho", ha añadido, explicando que prefiere mantenerse al margen del enfrentamiento entre hermanos.

Respondiendo al reproche de Isa de que echó de menos un paso al frente por su parte, Irene ha asegurado que "yo hubo un momento que ya dije que iba a dejar de tener que dar explicaciones". Admitiendo que "mi situación es un poco complicada porque es mi marido", la sevillana ha insistido en su deseo de mantenerse "totalmente al margen de esto". "Si tengo que hablar con alguien será con ella y en privado y cuando las aguas se calmen", ha añadido.

