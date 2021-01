Irene Rosales se deja ver en una notaría

MADRID, 30 (CHANCE)

El vídeo del día La economía española sufre caída histórica del 11% en

2020.

Muchos son los movimientos que está llevando a cabo Kiko Rivera a raíz de descubrir que su madre, Isabel Pantoja, le ha engañado desde que nació. Unos movimientos económicos en los que también está involucrado Agustín Pantoja y que no sabemos muy bien cómo acabará. Irene Rosales ha sido otra de las que ha salido salpicada en esta guerra con la cantante porque ha sido señalada por la misma como una de las culpables de que el dj se haya enfrentado públicamente contra ella.

Debido a estos movimientos económicos, Kiko ha tenido que reunirse varias veces con su equipo de abogados, pero a la que hemos visto haciendo gestiones legales en una notaría en esta ocasión ha sido a Irene Rosales. Aunque no sabemos que trámites ha llevado a cabo, la colaboradora está ordenando papeles sobre la muerte de sus padres en el 2020.

Y es que cabe recordar que la mujer de Kiko Rivera se ha enfrentado a la muerte de sus dos padres en menos de un año, un duro palo del que todavía se está recuperando. De esta manera, hemos visto a Irene acudir a una notaría y a su salida, no ha querido desvelar a la prensa que se encontraba en las inmediaciones qué gestiones había hecho.

Como bien decimos, no creemos que sea nada referido a Isabel Pantoja y Kiko Rivera, ya que estos temas los está llevando a cabo su marido y ella se quiere mantener al margen porque quiere el bienestar para su pareja. Lo cierto es que la colaboradora de televisión sigue demostrando que esta situación no es plato de buen gusto para nadie y quiere hablar lo menos posible, ya que a su salida la hemos preguntado por cómo estaba la situación con su suegra y no ha querido desvelar en qué punto se encuentra.