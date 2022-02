Irene Rosales desconoce si Isabel Pantoja felicitó a su hijo por su cumpleaños

MADRID, 10 (CHANCE)

Irene Rosales es el pilar fundamental de Kiko Rivera, la pieza que nunca se ha movido de su tablero y la única que le está siendo fiel después de protagonizar desagradables polémicas contra su familia. Mientras que su marido no deja de protagonizar la actualidad informativa, ella pretende quedarse al margen, pero no siempre lo consigue.

Hemos hablado con ella y nos ha confesado que, a pesar de que se ha dicho que el cumpleaños de Kiko fue de lo más triste porque no había nadie de su familia, estuvo entretenido y eso es lo que cuenta: "Todo bien, intentamos hacer del cumpleaños de Kiko un día alegre y que estuviese distraído, lo intentamos".

En cuanto a si su marido ha recibido la llamada de Isabel Pantoja por su cumpleaños, en un primer momento Irene nos contesta: "No lo sé", pero más tarde añadía: "Eso le corresponde decirlo a Kiko, yo no quiero entrar en nada que tenga que ver con eso".

En la guerra entre Isa Pantoja y Kiko, Irene se quiere mantener al margen y no quiere echar más leña al fuego, de hecho deja claro que no está al tanto de lo que está diciendo su cuñada en los programas de televisión: "No sé lo que sé está diciendo ni nada, la verdad que no es algo que me va a importar mucho, las cosas mías, las soluciono yo y ya está".

Tras haber oído estos últimos días unas especulaciones en los platós de televisión sobre su matrimonio, Irene Rosales deja claro que todo lo que afecte a la intimidad del matrimonio y que sea mentira, será reclamado judicialmente: "Todo lo que se pueda denunciar y todas las mentiras que se puedan decir, se harán".