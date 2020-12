Irene Rosales desmiente que su marido, Kiko Rivera, se haya saltado el toque de queda

MADRID, 13 (CHANCE) En medio del complicado momento familiar en el que se encuentran a las puertas de unas fechas tan especiales como la Navidad, ahora Kiko Rivera se enfrenta a unas informaciones que aseguran que se ha saltado el toque de queda saliendo de un bar a altas horas de la madrugada.Siempre del lado de su marido y mostrandole todo su apoyo una vez más, en esta ocasión fue Irene Rosales la que dio la cara por su marido dejando claro que esa información es completamente falsa: "¿Qué Kiko se ha recogido a las siete de la mañana? Kiko ha estado conmigo en todo momento, no sé a qué Kiko habrán visto".Con los planes para esta Navidad aún en el aire, Irene Rosales prefiere no hablar sobre si sus hijas Ana Y Carlota recibirán o no algún regalo de parte de su abuela Isabel Pantoja ya que el enfrentamiento entre madre e hija sigue tan candente como el primer día. A pesar del supuesto empeño de Kiko Rivera en ponerse en contacto con su madre, lo cierto es que, por el momento, Isabel y Kiko aún no se han visto las caras.

