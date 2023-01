Irene Rosales desmiente rotundamente que Kiko Rivera haya estado este fin de semana en Cantora con su madre

MADRID, 17 (CHANCE)

Todas las alarmas se encendieron este fin de semana, cuando Kiko Rivera compartió varios stories en su cuenta de Instagram desde un paisaje campestre sospechosamente parecido a Cantora. ¿Se habría producido ya su ansiado reencuentro con Isabel Pantoja?

Y es que a pesar que se especuló con que madre e hijo se verían las caras 15 meses después de su último encuentro estas navidades, finalmente el Dj prefirió no desplazarse a la famosa finca. Una decisión sobre la que no se ha pronunciado todavía, guardando silencio cuando se le ha preguntado por un posible acercamiento a la tonadillera que habría comenzado tras la muerte de su tío Bernardo Pantoja.

Sin embargo, y aunque muchos apostaban porque el reencuentro se habría producido este fin de semana, nada más lejos de la realidad. Kiko e Isabel Pantoja no se han visto todavía, como ha asegurado Irene Rosales con contundencia: "No es así, no. Ha estado este fin de semana en un campo pero no ha sido en Cantora" ha desmentido.

Fiel a su discreción, y dispuesta a seguir manteniéndose al margen de la relación entre su marido y su suegra, la sevillana deja en el aire si la visita del Dj a Cantora se producirá pronto y confiesa ella prefiere no meterse en un asunto del que no quiere salir salpicada: "Yo ahí ya no entro, ahí no entro ya. Yo ya paso. Yo a lo mío. Hasta luego, gracias".