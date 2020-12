Irene Rosales desvela cómo celebrarán el cumpleaños de su hija Ana

MADRID, 15 (CHANCE)

Pese a que han sido unas semanas complicadas a causa del enfrentamiento entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, y del reciente fallecimiento del padre de Irene Rosales, hoy en la casa de la pareja están de celebración. Y es que su hija mayor, Ana, cumple 5 años.

Esta mañana hemos podido ver a la cumpleañera, feliz e ilusionada, saliendo de su casa con su hermanita Carlota y con su mamá para ir, como si de un día normal se tratara, al colegio. Irene, encantada, nos ha contado que "hoy estamos de cumple" y ha desvelado que, para celebrarlo, "vendrán sus amigos. Poquitos pero algo habrá". Sin embargo, la sevillana da la callada por respuesta cuando le preguntamos si la ogullosa abuela, Isabel Pantoja, ha felicitado a su nieta Ana, a la que adora, y a la que no sabemos si habrá llamado pese a la guerra que mantiene con su hijo Kiko desde hace dos meses.

Donde Irene se ha mostrado mucho más comunicativa ha sido a través de Instagram, donde ha dedicado unas preciosas palabras a su pequeña: "Hoy mi princesa Ana cumple 5 añitos y ella se cree que yo soy una super mamá con magia ya que con tan solo un sana sanita puedo curar sus heridas y lo que no sabe ella es que desde el primer momento que la tuve en mis brazos me llenó de felicidad y a día de hoy con mirarla me da la vida. Gracias mi vida, gracias por ser mi hija y por ese corazón tan bello que tienes. Te amo siempre".