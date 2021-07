Irene Rosales desvela cómo se encuentra tras dejar la televisión

MADRID, 13 (CHANCE)

El pasado domingo Irene Rosales anunciaba sin previo aviso, y entre lágrimas, que después de dos años colaborando en 'Viva la vida', había decidido dejar el programa y apartarse por una temporada de la televisión. Completamente abatida, la mujer de Kiko Rivera admitía que no estaba en un buen momento personal por el fallecimiento de sus padres con pocos meses de diferencia; un duro golpe al que se unía la guerra abierta entre el Dj y su madre, Isabel Pantoja, que salpicó totalmente a la ya excolaboradora, criticada ferozmente por parte de los seguidores de la tonadillera en los últimos tiempos.

Mucho más tranquila 48 horas después de abandonar la televisión, Irene ha ofrecido sus primeras declaraciones y nos ha contado cómo se encuentra en esta nueva etapa de su vida en la que pretende volver a recuperar la normalidad y discreción que la caracterizaron al inicio de su relación con Kiko.

"Estoy tranquila, es algo que necesitaba y creo que de vez en cuando viene bien tomarse un tiempo", ha confesado ante nuestros micrófonos Irene, que por el momento afirma que su adiós de la televisión no es algo solo temporal: "No lo sé, de momento es definitivo".

Además, ha querido dejar claro que, aunque se haya alejado de la televisión no ha dejado de trabajar. "Muchos han dicho, ¿cómo has dejado el trabajo? Yo sigo trabajando, he dejado la televisión, pero yo también trabajo para las redes sociales y demás", ha asegurado rotunda, confesando que "ahora mismo necesito desconectar antes que ponerme mala".

"Mi prioridad es mi familia, la necesito obviamente para estar al cien por cien, pero también tengo que pensar mucho en mí y es el momento de pensar en mí, así que nada, vamos a ello", ha concluido una Irene mucho más tranquila que en las últimas semanas y covencida de que su marcha de televisión es la decisión correcta en estos momentos de su vida.