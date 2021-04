Irene Rosales desvela si su marido quiere arreglar sus diferencias con Isabel Pantoja

MADRID, 21 (CHANCE)

Ahora que Isabel Pantoja vuelve de lleno a su vida laboral en Telecinco, mucho se está hablando de si contestará o no a todas las acusaciones y testimonios que se han vertido contra ella públicamente. Y es que recordemos que hace meses, Kiko Rivera se sentaba en los platós de televisión para pregonar a los cuatro vientos que no tenía relación con la cantante, que no quería tenerla y que le había estafado económica y emocionalmente.

Hemos visto a Irene Rosales y le hemos preguntado si su marido está dispuesto a arreglar las diferencias con su madre, a lo que nos ha contestado: "Eso ya no lo sé, se lo tienes que preguntar a él. Ahí no me meto". Y es que desconocemos cuál es la opinión que tiene en este momento el dj, aunque ya sabemos que la última vez noticia que tenemos de él es que ya envió el requerimiento a su madre exigiéndoles explicaciones a ella y a su tío Agustín.

A lo que sí que ha querido responder es a la vuelta del trabajo de Isabel Pantoja en un programa de televisión donde de nuevo será jueza: "Me alegro mucho que vuelva a trabajar, eso es sinónimo de que las cosas le están yendo bien con esta maldita pandemia, que hay muchísima gente que no puede trabajar así que los que estamos trabajando pues bienvenido sea todo el trabajo que venga".